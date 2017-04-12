Дежа вю: Майя Санду идет по стопам Юрия Рошки

Не в первый раз, в частности, в Республике Молдова, политики, принадлежащие к различным лагерям и исповедующие различные или даже диаметрально противоположные политические, идеологические и моральные нормы, создают коалиции и подписывают политические партнерства.

И все же, еще неделю назад было бы немыслимым допустить, что Майя Санду войдет в коалицию с Владимиром Ворониным, тем более, выступая против отзыва парламентского иммунитета депутатов.

Эти двое лидеров, по меньшей мере, до недавних пор, принадлежали к абсолютно разным политическим лагерям, начиная с отношения к гомосексуализму и заканчивая европейской интеграцией и государственностью Республики Молдова. Но закон о том, что противоположности притягивают друг друга, сработал и на этот раз.

Постараемся передать небольшую часть недавних заявлений Майи Санду и Владимира Воронина, согласно которым подобный альянс между ПКРМ и Партией действие и солидарность казался чем-то немыслимым.

Во-первых, Майя Санду является сторонницей объединения Республики Молдова и Румынии. Это она лично заявила год тому назад в рамках одной из телепередач на телеканале Pro TV.

„Если был бы организован референдум по вопросу объединения, я лично ответила бы ДА!”, заявила тогда Майя Санду без особых раздумий.

После она была вынуждена немного смягчить свои заявления, когда выставила свою кандидатуру на пост президента, прекрасно зная, что сторонники объединения не имеют ни одного шанса в Республике Молдова. Все же, даже в этих условиях она выражала сожаление, что объединение невозможно.

„Подобное решение можно будет принять лишь по итогам плебисцита, который должен быть организован лишь после широких публичных дебатов с освещением в прессе всех преимуществ и недостатков объединения. В нынешних условиях, когда в СМИ господствуют манипуляции и лживые статьи, это сделать невозможно”, заявила Майя Санду в августе 2016 года.

Несколько месяцев спустя, Траян Бэсеску, бывший президент Румынии и ярый сторонник Майи Санду, за которую он агитировал на президентских выборах, недвусмысленно утверждал на одном румынском телеканале, что Майя Санду в беседе с помощников госсекретаря США Викторией Нуланд заявила „решением для будущего Молдовы является объединения с Румынией”. Правда и то, что на следующий день Бэсеску сказал, что он перепутал Майю Санду с Анной Гуцу. Но, маловероятно, чтобы такой опытный политик как Траян Бэсеску мог допустить подобные ошибки. Вероятно, его вынудили сказать, что произошла ошибка, поскольку это заявление могло сильно навредить Майе Санду в ее предвыборной кампании на пост президента.

И если говорить о том же Траяне Бэсеску, тот неоднократно полемизировал с Владимиром Ворониным, ярым критиком идеи объединения с Румынией и Траяна Бэсеску, в частности, которого он постоянно критиковал за его унионистские заявления. В 2015 году Владимир Воронин даже обратился с письмом к председателю европейского парламента, Мартину Шульцу, в котором критиковал Брюссель за отсутствие реакции на „экспансионистскую и захватническую политику Румынии по отношению к Республике Молдова”.

Он постоянно критиковал румынские власти, которых обвинял в поддержке „действий по территориальному расчленению Молдовы”. Воронин утверждал, что подобную политику в отношении Молдовы правительство Румынии ведет уде 25 лет и эти действия усилились после вхождения Румынии в ЕС. Румынское государство проводит политику, направленную на разрушение и поглощение Республики Молдова.

В этом контексте Владимир Воронин критиковал европейский парламент за то, что тот не замечает подобные действия и ни разу не отреагировал на эту проблему.

„Наш язык – молдавский и мы обязаны строить молдавское государство, независимое и суверенное”, утверждал Воронин.

До недавних пор Владимир Воронин критиковал и Майю Санду, иногда даже выходя за рамки приличия, ставя под сомнение ее менеджерские и моральные качества.

„Кто такая Майя Санду, что она сделала? Установила видеокамеры девочкам под юбки. Майей Санду будут руководить так, как руководят Молдовой, из-за рубежа, либо из Румынии, либо из Америки. Суверенную страну невозможно построить в условиях, когда ты зависишь от МВФ, других доноров, так нельзя руководить страной”.

„Я не видел у нее таких качеств, как креативность, не увидел элементарного понимания, куда нужно двигаться. Смех и слезы и национальный позор. И те, кто стоят у нее за спиной, и те, кто публично снял свою кандидатуру в ее пользу, думают, что избиратель является объектом, который можно взять в одной стороне и передать его другой … Все это организовано теми, кто хотят руководить Молдовой из-за рубежа”, заявлял Воронин на пресс-конференции.

„Проблема в ее способностях. Я давно предлагал, чтобы все, кто выставляет свои кандидатуры на государственные должности, проходили медицинскую комиссию. Человека надо растить, а не брать его, где попало. Они все думают, если сядут в кресло, то станут большими начальниками. Если я сомневаюсь в Игоре Додоне, которого я растил, то можете представить, какое у меня отношение к Майе Санду”, заявил Владимир Воронин в интервью изданию Adevarul.

„Кто стоит за Майей Санду? За ней не может стоять серьезная фигура. Тот факт, что кто-то пытается двигать ее во власть, ни о чем еще не говорит, у нас также продвигались министры, президенты и др. Она наподобие робота, она понятие не имеет, какие реформы следует осуществлять. Она ни дня не проработала в школе, но хотела сделать реформу в образовании. Она механический робот, исполняющий команды, которые ей дают. Она не профессионал”, заявлял Владимир Воронин осенью прошлого года в рамках передачи „Честно Говоря” на телеканале Realitatea.

„Маруся Санду (Майя Санду) закрыла свыше 400 школ и выбросила детей на улицу”, - это другое заявление, сделанное в октябре прошлого года уже на телеканале N4.

Тот факт, что ПКРМ не выносит меня, скорее, является комплиментом для меня и нисколько меня не удивляет. Это доказательство последовательности коммунистов, которые после многочисленных попыток снять меня с должности, не утвердили правительство, в которое я входила. Негативное отношение коммунистов к проводимым нами реформам в образовании вполне объяснимо», заявляла Майя Санду в ответ на обвинения ПКРМ.

Эти двое имеют диаметрально различные точки зрения на вектор внешней политики. Воронин является сторонником центристской политики в отношениях Республики Молдова с внешними партнерами.

„Мы не согласны с тем, что Молдову заставляют двигаться в направлении, к которому она не готова ни с одной точки зрения”, заявлял Воронин в июне 2014 года, когда Республика Молдова подписывала Соглашение об ассоциации с ЕС.

В свою очередь, Майя Санду является убежденным сторонником европейской интеграции и прекрасно знает, что в этом деле ПКРМ никак не может быть для нее союзником.

„Я никогда не говорила, что поддерживаю альянс с коммунистами. Я не верю, что ПКРМ может стать серьезным партнером в процессе европейской интеграции”, заявляла Майя Санду в 2015 году. И даже этот факт не помешал ей сегодня заключить соглашение с коммунистами.

Ее политическая карьера все больше напоминает карьеру Юрия Рошки, который десятилетие тому назад стал самым любимым и ценимым политическим лидером правого политического фланга, в основном среди молодежи и интеллектуалов. Но в 2005 году он заключил альянс с коммунистами и проголосовал за Владимира Воронина. На следующих выборах избиратели попросту вытерли об него ноги, пишет democracy.md.