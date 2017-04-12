Crime Moldova: Кто и почему хотел убить Плахотнюка

Предполагаемое покушение на жизнь политика и бизнесмена Владимира Плахотнюка взбудоражило молдавское общество. Одни шокированы, другие сомневаются в существовании «нарисованного на песке» плана, а третьи считают, что олигарх все инсценировал ради улучшения имиджа.

Молдавские прокуроры скрытничают и очень неохотно сообщают прессе информацию о покушении на убийство. Даже о предполагаемой преступной группировке молдавские СМИ узнали от киевских властей, в то время как местные прокуроры заявили об этом только на следующий день.

Однако задержания и обыски прошли не без свидетелей, а некоторые из задержанных хорошо известны в Кишиневе, пишет crimemoldova.com

Кем являются задержанные в Кишиневе

По данным полиции, в Кишиневе задержали восемь человек: двух граждан Украины и шестерых граждан Молдовы. Ряд столичных жителей, связанных с миром спорта, узнали на видео, предоставленном полицией, Валерия Заболотного, сопредседателя Ассоциации дружбы и сотрудничества «Молдова-Болгария» и заместителя председателя Фонда IFAVIS, возглавляемого Григорием Карамалаком.

Известный как «Болгар», Карамалак создал Фонд IFAVIS для помощи молдавским ветеранам спорта. Помимо этого, фонд известен финансовой поддержкой молодых спортсменов, а также спортивных клубов и федераций, особенно занимающихся борьбой.

Известно, что Карамалак был успешным спортсменом, занимался вольной борьбой, равно как и Валерий Заболотный, который в октябре 2016 года выиграл серебряную медаль на чемпионате ветеранов в Польше.

Валерий Заболотный является давним другом Карамалака. В 1998 году, когда генерал Алексей начал охоту против «банды Гриши Болгара», правоохранители задержали и Заболотного. Во время ареста его ранили из огнестрельного оружия. Позже Заболотного приговорили к четырем годам лишения свободы.

Заболотный неоднократно открыто заявлял, что является человеком Карамалака и представляет его интересы в Молдове.

Это не помешало Заболотному находиться в хороших отношениях с различными высокопоставленными чиновниками.

Источники CrimeMoldova сообщили, что именно Заболотный, по указанию Карамалака, выдал аванс киллерам, снял квартиру и подготовил автомобиль с литовскими номерами, на котором те должны были скрыться после совершения покушения.

Вечером 7 апреля спецназ провел обыск в офисе Заболотного, на бывшем заводе Sigma, который находится на балансе холдинга ELAT. Задержание киллеров также прошло всего в 100 метрах от торгового центра ELAT. Ранее портал CrimeMoldova писал в одном из своих расследований, что часть холдинга ELAT, отнятого в результате рейдерской атаки в 2012 году у Леонида Волнянского, контролируют Григорий Карамалак и лидер «Нашей партии» Ренато Усатый, также скрывающийся в Москве.

Любопытно, что в день задержания Заболотного его бывшая жена продала дом, который находится за торговым центром Jumbo.

Еще одним задержанным по делу о подготовке покушения на Плахотнюка может быть Андрей Гушан, однако его задержание еще не подтвердили официально. Гушан тесно связан с Заболотным, их часто можно было видеть вместе.

Валерий Заболотный и Андрей Гушан. Источник: facebook.com

Андрей Гушан является членом «Нашей партии» и активным сторонником Ренато Усатого.

Гушан известен также как сторонник Игоря Додона и Партии социалистов, иногда он даже участвовал в мероприятиях, организованных ПСРМ.

Вместе с тем Андрей Гушан тесно связан с авторитетами преступного мира, например, с Владимиром Москальчуком, по кличке «Макена». Спортсмена также видели в компании Димы Большого, который является правой рукой Макены на свободе.

Дима Большой (первый слева). Источник: facebook.com

Зачем Карамалаку убивать Плахотнюка

Молдавские прокуроры придерживаются официальной версии, что именно Григорий Карамалак заказал убийство Плахотнюка. Главным мотивом якобы стало его желание контролировать молдавскую политику.

Стремление Карамалака из тени контролировать политику в Кишиневе стало известно еще когда он только собирал свою империю. Первая попытка была сделана через Петра Лучинского, второго президента Молдовы. Болгар щедро спонсировал кампанию Лучинского, который в результате первого тура президентских выборов стал одним из лидеров гонки, разделив эту позицию с Мирчей Снегуром (тот набрал больше голосов). Во втором туре Лучинский победил Снегура, встав у руля государства, во многом благодаря Карамалаку.

Заняв президентское кресло, Лучинский отказался платить по счетам и даже якобы попросил Карамалака уступить своему сыну Сергею почти половину компании Boeana group, одну из самых процветающих в то время. Многие источники говорят, что Григорий Карамалак в ярости вонзил Лучинскому нож под лопатку. Сразу же после этого генерал Николай Алексей, который тогда был приближенным главы государства, начал большую охоту на Болгара и его людей.

Второй попыткой Карамалака повлиять на молдавскую политику стал Владимир Воронин. Лидер коммунистов согласился, чтобы его спонсировал Карамалак, но когда стал президентом, поступил так же, как и его предшественник. Более того, когда бывший министр внутренних дел объявил войну организованной преступности, под опалу попали и люди, представлявшие интересы Карамалака в Молдове.

Первую попытку вывести Воронина из молдавской политики Карамалак совершил весной 2005 года. Тогда в поезде, стоящем на станции Булбоака, спецслужбы из Кишинева задержали нескольких оплаченных Карамалаком диверсантов.

Говорят, что Григорий Карамалак также участвовал в организации беспорядков в апреле 2009 года, чтобы отомстить Воронину.

После смены власти в 2009 году Карамалак снова попытался взять молдавскую политическую арену под контроль и запустил новый проект – Ренато Усатого. На первых порах ему это удалось, Усатый стал приближенным бывшего премьер-министра Влада Филата. Но Карамалаку этого было недостаточно, особенно из-за разногласий между Филатом и Плахотнюком, поэтому он решился на массивное продвижение своего друга Ренато на молдавскую политическую арену. Проект, однако, был заблокирован, и скорее всего, по воле Плахотнюка.

Во время пребывания у власти ЛДПМ под руководством Филата, бывший заместитель генпрокурора Андрей Пынтя отправил в Москву дело, возбужденное против Карамалака еще в конце 90-х годов, а российская прокуратура оставила его без рассмотрения, мотивируя это процедурными ошибками. После прихода к власти ДПМ дело Карамалака возобновилось и уже сам Андрей Пынтя оказался под следствием.

Известно, что Григорий Карамалак входит в одну из самых известных преступных группировок в России – «Солнцевская ОПГ». Западная пресса писала, что ФСБ России "крышует" некоторые дела солнцевских, однако удивительный факт состоит в том, что Плахотнюка также подозревали в связях с солнцевскими. Пресса писала ранее, что он находился под наблюдением Интерпола, так как его считали связным между лидерами Солнцевской группировки и политиками в Бухаресте.

Версия покушения: инсценировка

Одна из версий, имеющих право на жизнь, предполагает, что Плахотнюк приказал инсценировать попытку убийства, а его друг, Петр Порошенко, который владеет противоречивым бизнесом в Кишиневе, ему в этом помог.

По неподтвержденной информации, Плахотнюк переживает из-за низкого рейтинга и пытается любой ценой реабилитироваться. То, что он был мишенью покушения, якобы может улучшить его позиции в глазах граждан, которые хотят видеть своим лидером борца с коррупцией и организованной преступностью.

Полиция обнародовала видео, на котором трое предполагаемых киллеров средь бела дня обсуждают в многолюдном дворе план покушения на Плахотнюка. Более того, они рисуют пальцем на песке схему теракта. А полицейские стоят рядом и беспрепятственно снимают разговор, получив довольно качественную запись.

В пользу инсценировки свидетельствует и тот факт, что у троих предполагаемых киллеров при себе были мобильные телефоны, с помощью которых, как известно, можно отследить человека. Как правило, когда ведутся тайные переговоры, телефоны отключают и убирают подальше. Этого не могли не знать опытные боевики, побывавшие в Донбассе. С другой стороны, те, кто ведет дело, утверждают, что членами группировки являются несколько «пропавших» бывших осужденных, а жадный Карамалак нанял «дешевых» киллеров.

Вызывает вопрос и вооружение, которое правоохранительные органы Украины и Молдовы обнаружили у убийц. Судя по арсеналу, они не только собирались убить лидера ДПМ, но и организовать настоящее огненное шоу в Global Business Center, на проспекте Кантемира, в котором могли погибнуть множество сотрудников.

Версия покушения: провокация

Некоторые источники утверждают, что на самом деле это была провокация со стороны спецслужб Украины: их офицер под прикрытием проник в преступную группировку. Киев объявил, что за попыткой покушения на жизнь молдавского олигарха может стоять ФСБ России.

По некоторым данным, так называемые киллеры якобы сами пришли с предложением к людям Карамалака, чтобы «решить проблему», и его вроде бы убедила их настойчивость. После этого Григорий Карамалак велел Заболотному помогать его людям.

Министр внутренних дел Александру Жиздан заявил в воскресенье, 9 апреля, в рамках передачи на телеканале Canal2, что убийцы не знали имени жертвы вплоть до прибытия в Молдову, а в случае успеха покушения сумма оплаты должна была ощутимо превысить 200 тысяч долларов. По словам Жиздана, разоблачение попытки убийства стало возможным благодаря внедрению агентов под прикрытием в организованные преступные группировки на протяжении многих лет.

В любом случае, независимо от того, какая версия более вероятна, случившееся выгодно Владу Плахотнюку. Теперь и Украина, скорее всего, объявит в розыск Карамалака и Усатого, а лидер ДПМ появится перед гражданами, как убежденный борец с коррупцией и организованной преступностью, за что чуть не поплатился жизнью.