ЕС предоставит Молдове 100 млн евро для обеспечения макрофинансовой стабильности

Правительство создало группу во главе с министром финансов Октавианом Армашу, которой предстоит вести переговоры с Европейской комиссией по проекту соглашения о финансировании между Республикой Молдова и Европейским союзом с целью получения макрофинансовой помощи, передаёт IPN.

Макрофинансовая помощь (МФП), предоставляемая Молдове Евросоюзом, является операцией по финансированию на сумму до 100 миллионов евро, из них 40 миллионов будут предоставлены в форме гранта.

Кредит в размере 60 миллионов евро будет выплачен тремя равными траншами в течение 2017–2018 годов, в зависимости от выполнения положений Меморандума с МВФ и тех условий, которые ещё предстоит согласовать в ходе переговоров по проекту соглашения.

Кредит предоставляется на срок до 15 лет. Процентная ставка по каждому из траншей будет определена исходя из стоимости, по которой Европейская комиссия возьмёт кредит на международном финансовом рынке.

По заявлениям властей, МФП позволит Молдове устранить ущерб, причинённый бюджетной ситуации и платёжному балансу в результате банковских махинаций. Она также улучшит ситуацию в реальном секторе экономики и в сфере государственных финансов. Наконец, эта помощь позволит укрепить приверженность властей страны делу реформ.