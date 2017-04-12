Молдова стала страной-тюрьмой. Плахотнюк просит у США поддержки в укреплении своей диктатуры

Олег ВОЛКОВ

Борьба с коррупцией ширится, и люди это одобряют. Такую откровенную ложь преподнес министр юстиции Владимир Чеботарь зрителям TVR Moldova: «В 2017 году зафиксирован беспрецедентный уровень борьбы с коррупцией, такого ещё не было в истории Республики Молдова. После 2014-2015-го – годов нестабильности - ситуация быстро меняется. Если осенью опросы показывали, что полиции доверяет 31 процент граждан, то сейчас - 54 процента».

Знают ли об этом жители Бессарабки, которые бросались под полицейские машины, чтобы защитить своего примара? Полиция вела себя как в захваченной стране - расталкивала, била, в том числе женщин. Интересно, что суд Чимишлии отказался рассматривать дело Валентина Чимпоеша – судьи постыдились обвинить мэра в том, что он якобы плохо опекал цыганскую девочку, которую папаша-сутенер сдавал в аренду взрослым дядькам (кстати, проститутка поневоле даже не имеет юридического статуса в деле). Пришлось судить Чипоеша там, где его хорошо знают как честного человека. Боясь гнева избирателей, ворота суда заварили сваркой!

12 машин и 8 автобусов привезли около трехсот полицейских с автоматами. Они охраняли судью, который спустя два часа после закрытия заседания все еще боялся выходить. В итоге мэра выпустили под домашний арест, но оставили в изоляторе до 17 апреля, дня истечения срока предварительного ареста в 30 дней (хотя по закону первое решение о мере пресечения при принятии второго отменяется).

2017 год в Молдове повторил год 1937-й. Во вторник задержано 19 человек, среди них – примары сел и коммун, главный бухгалтер примэрии, директора гимназий и лицеев. Все они работали с фондом энергоэффективности при минэкономики, где был арестован замминистра Валерий Трибой. Еще раньше, впервые в истории Молдовы, арестовали министра - Эдуарда Граму. Сидит бывший депутат парламента Юрие Болбочану, который якобы передавал секреты нашего парламента иностранной спецслужбе. 3 марта посадили Леонида Талмача: сигнал о том, что даже человека, имеющего исторические заслуги, можно объявить мошенником.

И все это - на фоне роста баснословных доходов из неизвестных источников тех чиновников, кто приближен к ДПМ, кто лоялен и кто платит в кассу этой партии. Им ничего не грозит. Высшая судебная палата смягчила приговор шурину Влада Филата – наказание Иону Русу, фактическому администратору ООО «Caravita Co», сокращено с пяти лет до трёх лет и четырёх месяцев. А ведь Русу ограбил фонды для фермеров и был обвинен в отмывании денег, причинившем «ВЕМ» ущерб в особо крупных размерах. По делу «ВЕМ» проходит и Шор: сидя под домашним арестом, он продолжает открыто вести свой бизнес.

Еще пример избирательности нашего правосудия: после приговора – шесть лет тюрьмы за убийство ребенка в ДТП – бывший глава налоговой инспекции Георге Трочин оказывается на свободе: он не был арестован в зале суда, бежал и через месяц (!) был объявлен в розыск. История повторяется с адвокатом Валерианом Мынзатом: ему дают возможность сбежать из зала суда до оглашения приговора…

Грядет еще один показательный закрытый процесс: 17 человек обвинены в покушении на Влада Плахотнюка. Молдова стала страной-тюрьмой! И не только потому, что тюрьма № 13 переполнена госслужащими. В стране-тюрьме идут закрытые процессы – такие, как процесс Вячеслава Платона. Этого не было даже в 1937-м. Что скрывают организаторы? Почему молчат профессиональные сообщества судей, адвокатов, прокуроров, почему не говорят, что именно открытость правосудия – основа доверия к нему? Дошло до того, что на процесс не допускают подсудимого, как в случае с Платоном!

Впрочем, нашелся один судья: Георгий Балан на прошедшем 3 марта общем собрании судей заявил, что юстиция «управляется человеком, дошедшим до состояния безумия», что она фактически конфискована, что судьи допустили превращение юстиции в подобие «овчарни, в которой пастухами являются сотрудники НЦБК, МВД и СИБ». Балан отметил, что людей арестовывают и выпускают из тюрем по прихоти одного человека, что «Молдова постепенно превращается в государство мафиозного типа».

А вот что сказал на судье Вячеслав Платон, оценивая свой процесс как беспрецедентный: «Я даже не мог себе представить, что возможна такая деградация правоохранительных структур, которые должны следить за правоприменением. Люди сошли с ума, ваша честь, просто сошли с ума! Люди, которые должны защищать закон, идут на преступление как коровы на бойню: мычат и делают страшные вещи, становятся преступниками».

Репутация Плахотнбка как «человека, дошедшего до безумия», и в этом состоянии управляющего юстицией и правоохранительными органами не смущает основного международного партнера Республики Молдова – Соединенные Штаты. Почему? Потому что он сдает в концессию американской оффшорной компании 40 процентов территории Молдовы? Еще пара-тройка таких сделок – и Плахотнюк встанет в ряд любимых американских диктаторов – таких, как Хосни Мубарак, Пиночет, семья Сомоза, Пак Чон Хи, Сухарто, Ислам Каримов, Батиста и другие.

Наши «учителя демократии» никогда не расскажут нам вслух, за что на самом деле поддерживают олигарха. Как известно, посол США в Молдове Джеймс Петтит не так давно похвалил власть за обеспечение «стабильности» и сообщил, что Плахотнюк – один из талантливых и открытых людей, которые хотят улучшить ситуацию в стране. В Вашингтоне, видимо, думают, что для такой страны, как Молдова, вполне сгодится и такая «демократия».

И вот уже Плахотнюк жалуется на Россию в американском издании «The Daily Caller». В статье говорится, что Россия якобы способствовала победе на выборах президента Игоря Додона. «Эта победа может огорчить американцев, но есть и хорошая новость», - радует партнеров Плахотнюк: ДПМ сохраняет большинство в парламенте, руководит правительством и не намерена менять проамериканскую и проевропейскую политику страны.

По версии Плахотнюка, Додон воспользовался «специфическими трудностями», чтобы «разделить народ и добиться победы на выборах». Эти трудности связаны с Украиной и Приднестровьем. Есть и другие трудности: недовольство людей уровнем жизни и тем, что «демократия не принесла быстрые и богатые плоды». «Существуют риски того, что это повторится на парламентских выборах в 2018 году, - пугает Плахотнюк. - Однако правящая коалиция во главе с ДПМ и премьер-министром Павлом Филипом вплотную занялась решением этих проблем путем комплексных политических, экономических и банковских реформ, направленных на более строгое соблюдение правовых норм, либерализацию экономики и модернизацию общества… Мы намерены достичь еще больше успехов на демократическом поприще, чтобы не допустить победы антиевропейских сил на выборах в 2018 году»

Олигарх говорит, что Кишинев «ищет возможности для укрепления связей с конгрессом США, новой администрацией американского президента и деловыми кругами». За 25 лет США выделили Молдове 1,4 миллиарда долларов, а в ответ Молдова «культивирует демократические ценности, укрепляет систему правосудия и стремится к либерализации экономики и общества». Якобы эти успехи признают партнеры по развитию и международные финансовые организации. Намек ясный: режим Плахотнюка ждет новых денег от тех, кем ловко манипулирует.