13 Апреля 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Молдова и Румыния ведут переговоры о введении совместного пограничного контроля
13.04.2017

Власти Молдовы и Румынии начинают переговоры по вопросу об осуществлении совместного контроля людей, транспортных средств и товаров в пунктах пересечения государственной границы, передаёт IPN.

В соответствии с соглашением, которое предстоит заключить сторонам, для ускорения пересечения границы будет применяться принцип „единой остановки”.

Как отмечает молдавское правительство, осуществление совместного пограничного контроля окажет положительное влияние в плане защиты экономических интересов Республики Молдова, профилактики и борьбы с организованной трансграничной преступностью и международным терроризмом.

Соглашение о контроле людей, транспортных средств и товаров в общих пунктах пересечения государственной границы между Молдовой и Румынией будет заключено на неопределённый срок и вступит в силу в течение 30 дней с момента поступления официального уведомления по дипломатическим каналам.


 
Количество просмотров:
35
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.