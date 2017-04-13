Политика Молдова и Румыния ведут переговоры о введении совместного пограничного контроля Власти Молдовы и Румынии начинают переговоры по вопросу об осуществлении совместного контроля людей, транспортных средств и товаров в пунктах пересечения государственной границы, передаёт IPN. В соответствии с соглашением, которое предстоит заключить сторонам, для ускорения пересечения границы будет применяться принцип „единой остановки”. Как отмечает молдавское правительство, осуществление совместного пограничного контроля окажет положительное влияние в плане защиты экономических интересов Республики Молдова, профилактики и борьбы с организованной трансграничной преступностью и международным терроризмом. Соглашение о контроле людей, транспортных средств и товаров в общих пунктах пересечения государственной границы между Молдовой и Румынией будет заключено на неопределённый срок и вступит в силу в течение 30 дней с момента поступления официального уведомления по дипломатическим каналам.

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