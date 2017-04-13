В центральных органах власти Молдовы почти не представлены русские, украинцы, гагаузы, болгары

В центральных органах власти Молдовы почти не представлены национальные меньшинства - русские, украинцы, гагаузы, болгары, что не позволяет им отстаивать свои интересы и заявлять о своих нуждах. Таковы результаты исследования, проведенного специальным докладчиком ООН по правам национальных меньшинств Ритой Ижак и представленные в среду для обсуждения в Комрате.

Как передает агентство "ИНФОТАГ" со ссылкой на региональные СМИ, координатор офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в РМ Вячеслав Балан отметил, что меньшинства не включены в публичную сферу.

"Помимо властных инстанций, в учебных программах школ превалирует роль и описание деятельности лишь молдавского народа, продвигается молдавский (румынский) язык. Роль других этносов никак не отражена, что является, как минимум, неполной оценкой ситуации", - сказал эксперт.

Балан назвал доклад "независимой оценкой ситуации в РМ", призвав обратить на него внимание не только на уровне автономии, но и в центре.

"Эти рекомендации должны продвигаться не только башканом и в местах проживания национальных меньшинств, но и на центральном уровне", - подчеркнул он.

Рита Ижак побывала в РМ в прошлом году, проведя консультации с представителями госструктур, а также членами национальных этнических, лингвистических и религиозных групп на территории Молдовы. Она ознакомилась и ситуацией в регионах, где проживают национальные меньшинства.