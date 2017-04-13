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Здоровье
Внимание: в овощах полно нитратов!
13.04.2017

Редька, морковь, кабачки могут быть вредными для здоровья, учитывая высокий уровень нитратов, который они могут содержать. Специалисты центра общественного здоровья в Кишиневе получили образцы для  проверки и обнаружили повышенный уровень  нитратов в местных продуктах и в одной из проб импортируемой продукции, передает IPN.

Согласно пресс-релизу от центра общественного здоровья в Кишиневе, продуктом с высоким уровнем нитратов выявилась редька, образцы были взяты из нескольких точек продаж. И  тыква также показала содержание нитратов, которое выше, чем в импортированной продукции. В дынях также содержатся нитраты.

Эксперты предупреждают, что фрукты и овощи, содержащие нитраты, вредны для организма, когда употребляются в чрезмерных количествах. Отрицательное влияние нитратов на здоровье это изменение состояния здоровья. Влияет на клетки  печени и желудка, увеличивает показатели возникновения лимфатического рака, желудка, кишечника, пищевода и печени.

Если вы употребляете продукты с высоким уровнем нитратов, нужно оперативно потребить цитрусовые, сок цитрусовых или овощи, богатые витамином С. Содержание нитратов может быть уменьшено путем кипячения, маринования, очистки, можно держать овощи  на протяжении часа в воде.


 
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