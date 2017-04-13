Влад Плахотнюк: Демократическая партия впервые приняла кодекс этики и неподкупности

Впервые в нашей стране Демократическая партия приняла кодекс этики и неподкупности, обязательный к исполнению каждому ее члену. Об этом заявил сегодня лидер ДПМ Влад Плахотнюк после заседания национального политического консилиума партии.

"Этот кодекс устанавливает наши принципы и критерии неподкупности, которые обязаны к исполнению для всех, кто хочет быть частью демократической партии. Мы принимаем эти критерии, они станут правилом в нашей политической деятельности, правилом, которое, мы надеемся, переймут и другие политформирования нашей страны", - сказал председатель ДПМ Влад Плахотнюк.

Председатель партии отметил, что к каждому партийцу подойдут с одной меркой: если видны результаты - получит всю возможную поддержку, если работает спустя рукава - будет отстранен.

Партийцы также приступят к широкому диалогу с коллегами по парламенту - чтобы найти компромисс для перехода к одномандатной системе голосования и снятия иммунитета с депутатов.