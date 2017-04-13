13 Апреля 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Влад Плахотнюк: Демократическая партия впервые приняла кодекс этики и неподкупности
13.04.2017

Впервые в нашей стране Демократическая партия приняла кодекс этики и неподкупности, обязательный к исполнению каждому ее члену. Об этом заявил сегодня лидер ДПМ Влад Плахотнюк после заседания национального политического консилиума партии.

"Этот кодекс устанавливает наши принципы и критерии неподкупности, которые обязаны к исполнению для всех, кто хочет быть частью демократической партии. Мы принимаем эти критерии, они станут правилом в нашей политической деятельности, правилом, которое, мы надеемся, переймут и другие политформирования нашей страны", - сказал председатель ДПМ Влад Плахотнюк.

Председатель партии отметил, что к каждому партийцу подойдут с одной меркой: если видны результаты - получит всю возможную поддержку, если работает спустя рукава - будет отстранен.

Партийцы также приступят к широкому диалогу с коллегами по парламенту - чтобы найти компромисс для перехода к одномандатной системе голосования и снятия иммунитета с депутатов.


 
Количество просмотров:
43
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.