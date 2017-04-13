Прокуроры требуют продлить арест бывшему главе Минсельхоза Эдуарду Граме

Сегодня же Буюканский суд рассмотрит запрос прокуроров о продлении ещё на 30 суток ареста бывшему главе Минсельхоза Эдуарду Граме. Его обвиняют в получении взятки.

Напомним, бывшего чиновника задержали в середине марта. По данным следствия, он обещал за деньги способствовать отчуждению земельного участка, принадлежащего столичному Колледжу виноградарства и виноделия. Речь идет о 30 гектарах земли. В ноябре прошлого года по этому же делу арестовали 12 человек, в том числе чиновников, предпринимателей и адвокатов.