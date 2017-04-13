Офису НАТО в Кишиневе присвоят статус посольства

Молдова предоставит Бюро по связям с НАТО все привилегии, иммунитет и льготы, которые получают дипломатические миссии в Молдове, в соответствии с Венской конвенцией о дипотношениях 1891 года.

Это закреплено в Соглашении между Республикой Молдовой и Североатлантическом альянсе, которое было подписано премьер-министром Павлом Филипом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 25 ноября 2016 года. В Соглашении 29 пунктов, большинство из них связано с работой офиса. По словам Филипа, офис откроется летом 2017 года.

Бюро по связям с НАТО будет способствовать и поддерживать участие Молдовы во всех инициативах о сотрудничестве между Кишиневом и Альянсом.

По мнению экс-министра обороны Анатола Шалару, который 11 апреля принял участие в передаче Moldova în direct, открытие офиса НАТО в Кишиневе принесет пользу стране. В свою очередь социалист Василий Боля подверг критике открытие Бюро.

По мнению Боли, открытие офиса угрожает нейтралитету страны, а также усугубит урегулирование приднестровского конфликта.

В ответ Шалару напомнил, что НАТО будет выполнять в Молдове гражданскую миссию.