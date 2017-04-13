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Политика
Павел Филип оставил Лупу и Воронина без госохраны
13.04.2017

Бывший председатель парламента, демократ Мариан Лупу и экс-президент Молдовы, лидер коммунистов Владимир Воронин остались без государственной охраны. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Павел Филип.

Начиная с сегодняшнего дня Мариан Лупу и Владимир Воронин не будут пользоваться услугами Государственной службы защиты и охраны.

Напомним, охрану Лупу и Воронина обеспечивали в общей сложности 15 человек. Из них в поездках один сопровождал экс-председателя парламента, а четверо — бывшего президента.


 
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