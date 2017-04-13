Политика Павел Филип оставил Лупу и Воронина без госохраны Бывший председатель парламента, демократ Мариан Лупу и экс-президент Молдовы, лидер коммунистов Владимир Воронин остались без государственной охраны. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Павел Филип. Начиная с сегодняшнего дня Мариан Лупу и Владимир Воронин не будут пользоваться услугами Государственной службы защиты и охраны. Напомним, охрану Лупу и Воронина обеспечивали в общей сложности 15 человек. Из них в поездках один сопровождал экс-председателя парламента, а четверо — бывшего президента.

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