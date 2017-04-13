Гарантированная минимальная зарплата в Молдове // Обогнали Камерун, но пока отстаем от Вьетнама…

Гарантированный минимальный размер оплаты труда в реальном секторе экономики Молдовы с 1 мая планируется увеличить на 13,3% — с 2100 до 2380 леев ($122).

Как сообщает «ИНФОТАГ», это предусматривает разработанный министерством труда, социальной защиты и семьи проект постановления правительства, вынесенный на обсуждение до 26 апреля.

Авторы отмечают, что гарантированный минимальный размер зарплаты пересматривается ежегодно в зависимости от суммарного годового роста индекса потребительских цен и роста производительности труда на национальном уровне.

При расчетах приняты во внимание уровень инфляции в 2016 г. в размере 6,4%, прирост валовой добавленной стоимости на 4,8% и снижение среднесписочной численности работников на 2%. Рост производительности труда на национальном уровне – это процентное отношение прироста валовой добавленной стоимости к приросту среднесписочной численности работников за год, то есть 6,9%. Суммарный годовой рост индекса потребительских цен и прироста производительности труда на национальном уровне составил 13,3%.

Исходя из этого, «гарантированный минимальный размер зарплаты на хозрасчетных предприятиях, организациях, учреждениях, вне зависимости от вида собственности и организационно-правовой формы, составит 14,09 лея в час, или 2380 леев в месяц, исчисленный из средней продолжительности рабочего времени 169 часов в месяц».

Согласно законодательству, совокупный месячный размер оплаты труда одного работника не может быть ниже гарантированного минимального размера заработной платы в реальном секторе, установленного правительством после консультаций с социальными партнерами.