Сегодня у православных христиан - Чистый четверг. В церквях проведут службу 12-ти евангелий. В четверг Страстной недели верующие вспоминают описанные в библии Тайную Вечерю, омовение ног апостолов и молитву в Гефсиманском саду.

Библия рассказывает о том, как Иисус омыл ноги своим ученикам, чтобы преподать им урок смирения. Во время Тайной Вечери появилось главное церковное таинство - Святого Причащения. По традиции, в этот день во дворах и на кладбищах зажигают лампадки. Православные несут в церковь вино, пчелиный мед и калачи, которые потом раздают за упокой души умерших. В Великий четверг хозяйки пекут куличи и красят яйца.