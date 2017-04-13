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Общество
У православных христиан - Чистый четверг, в церквях проведут службу 12-ти евангелий
13.04.2017

Сегодня у православных христиан - Чистый четверг. В церквях проведут службу 12-ти евангелий. В четверг Страстной недели верующие вспоминают описанные в библии Тайную Вечерю, омовение ног апостолов и молитву в Гефсиманском саду.

Библия рассказывает о том, как Иисус омыл ноги своим ученикам, чтобы преподать им урок смирения. Во время Тайной Вечери появилось главное церковное таинство - Святого Причащения. По традиции, в этот день во дворах и на кладбищах зажигают лампадки. Православные несут в церковь вино, пчелиный мед и калачи, которые потом раздают за упокой души умерших.  В Великий четверг хозяйки пекут куличи и красят яйца.


 
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