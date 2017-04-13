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Общество
В какие страны уезжают граждане Молдовы на заработки чаще всего
13.04.2017

 Статистика неутешительна – население Молдовы уменьшается год за годом, из страны уезжают трудоспособные граждане в возрасте от 25 до 44 лет.

Чаще всего наши соотечественники выбирают 5 стран, где могут легче всего приспособиться и где у них есть родственники.

Так, самыми популярными странами для миграции молдаван стали Россия и  Италия. В 2015 году почти тысяча человек уехало в РФ, а в Италию 312  граждан.

В топ-5 вошли: США, Германия и Израиль. Реже уезжают в Беларусь, Казахстан, Австрию и Нидерланды. И всего несколько человек перебрались  в Канаду, Румынию, Чехию, Болгарию и Австралию.

По данным переписи, население Молдовы сократилось до 2 миллионов 998  тысяч 235 человек. Таким образом, вскоре может остаться лишь «золотой»  миллион молдаван, находящихся или проживающих постоянно на территории  страны.


 
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