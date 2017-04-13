Опрос: Социалисты уверенно берут парламентское большинство

Если бы в следующее воскресенье в Молдове состоялись парламентские выборы, то более половины голосов получила бы Партия социалистов РМ. Таковы данные опроса, которые были представлены в ходе международной научной конференции "Роль Масс-медиа в избирательном процессе", сообщает Actualitati.md.

Так, если бы в это воскресенье состоялись парламентские выборы, первое место на них заняла бы Партия социалистов - за нее проголосовали бы 52,3% от общего числа респондентов.

На втором месте с большим отрывом расположилась "Действие и солидарность" Майи Санду набрала бы - 18,6%. На третьем месте - ДПМ, за них готовы проголосовать - 9,5% граждан. Замыкает список - Партия Платформа достоинство и правда - 5,6% голосов потенциальных избирателей, она на грани прохождения в парламент.

Ибирательный порог не преодолели бы: "Наша партия" Ренато Усатого - за нее готовы отдать голоса 5,3% опрошенных, Партия коммунистов - 3,3% и "Либеральная партия": за нее проголосовали бы 2,0% граждан.

Если перевести проценты в депутатские кресла, то у ПСРМ - 56 мандатов, у представителей Майи Санду - 22, ДПМ - 13 и Платформа "ДА" - 10 мандатов.