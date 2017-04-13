Раду Албот победил испанца Николаса Альмагро

Молдавский теннисист Раду Албот сумел выйти во второй раунд турнира в Марракеше, входящего в Мировой тур ATP 250. В двух сетах, со счётом 7:6, 6:3, он одолел испанца Николаса Альмагро – 57-ю ракетку мира.

В следующем раунде Албот встретится с победителем поединка Берлок – Пер. Главным фаворитом турнира в Марокко считается болгарин Георги Димитров, занимающий 12-е место в мировом рейтинге ATP. Албот может встретиться с Димитровым в том случае, если одержит победу в следующем матче.

Раду Албот занимает 83-е место в рейтинге ATP. Недавно он отсутствовал в составе сборной Молдовы, не сумевшей выйти в Евро-Африканскую зону Кубка Дэвиса.