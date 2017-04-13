13 Апреля 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Спорт
Раду Албот победил испанца Николаса Альмагро
13.04.2017

Молдавский теннисист Раду Албот сумел выйти во второй раунд турнира в Марракеше, входящего в Мировой тур ATP 250. В двух сетах, со счётом 7:6, 6:3, он одолел испанца Николаса Альмагро – 57-ю ракетку мира.

В следующем раунде Албот встретится с победителем поединка Берлок – Пер. Главным фаворитом турнира в Марокко считается болгарин Георги Димитров, занимающий 12-е место в мировом рейтинге ATP. Албот может встретиться с Димитровым в том случае, если одержит победу в следующем матче.

Раду Албот занимает 83-е место в рейтинге ATP. Недавно он отсутствовал в составе сборной Молдовы, не сумевшей выйти в Евро-Африканскую зону Кубка Дэвиса.


 
Количество просмотров:
56
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.