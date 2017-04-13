Владимир Головатюк: "Подписание Меморандума о сотрудничестве РМ и ЕАЭК придаст новый импульс отношениям нашей страны с Россией и другими странами ЕАЭС""

Кристина Пендя

В интервью порталу ТРИБУНА, депутат социалист Владимир Головатюк рассказал об экономической стороне Меморандума между Молдовой и Евразийской Экономической Комиссией (ЕАЭК), каковы могут быть последующие шаги Президента Додона в направлении евразийской интеграции, насколько реально возвращение Молдовой своих восточных традиционных рынков и др.

Т: Господин Головатюк, Президент Додон подписал Меморандум между Молдовой и Евразийской Экономической Комиссией (ЕАЭК). О политической и легальной сторонах вопросах обсуждений было много, но что Вы можете сказать об экономической стороне? И тут же следующий вопрос: Некоторые политики и аналитики заявили, что этот шаг Президента не будет иметь никаких конкретных практических последствий. Так ли это?

В.Г.: Прежде всего, нужно отметить, что после подписания Меморандума между Молдовой и ЕАЭК было не просто много обсуждений, было много домыслов – якобы это чистая политика, а некоторые договорились до того, что это банальный политический демарш.

Здесь нужно внести ясность. В основе любого экономического действия будь то начало производственной деятельности, сбыт производимой продукции, либо расширение производства, инвестиции и т.д. лежит политико-юридический документ – лицензия, договор, соглашение и т.п. Т.е. экономической деятельности всегда предшествует политический акт. Не говоря уже о продвижении товара на внешние рынки. Здесь apriori необходима государственная поддержка в виде межгосударственных соглашений, договоров, меморандумов и т.п.

Второе. Многие любят философствовать на тему, что Молдова маленькая страна и, находясь между двумя крупными интеграционными системами, на Западе – с Евросоюзом, на Востоке – с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), она должна налаживать и поддерживать добрые политические и торгово-экономические отношения и с теми, и с другими. Но когда дело доходит до налаживания этих отношений тут, как говорится „игра в одни ворота”.

Между Молдовой и Евросоюзом есть политический документ, который составляет основу политического и торгово-экономического партнерства между двумя сторонами.

Можно по-разному относиться к Соглашению об ассоциации с ЕС. Наша позиция известна – Партия социалистов РМ против этого Соглашения в том виде, в каком оно было подписано, особенно в экономической его части. НО ЭТОТ ДОКУМЕНТ ЕСТЬ, в то время как в регламентировании наших отношений с Евразийским экономическим союзом – полный вакуум.

Вместе с тем, в этом направлении имеется много проблем, которые надо решать. В части внешнеэкономических позиций Молдовы имеет место явный перекос с точки зрения соотношения внешнеэкономических векторов. Перекос, если учитывать состояние нашей экономики и объективную ее нацеленность на рынок ЕАЭС и РФ в частности и в особенности.

За последние годы, особенно в 2014-2015 гг. экспорт молдавской продукции в страны ЕАЭС сокращается (только в 2016 году – в РФ на 3%, в Беларусь — на 21%, в Казахстан — на 73%, в Армению — на 18% и в Киргизию — на 6%), а местные производители понесли колоссальные убытки.

Таким образом, остро назрела необходимость разработки и подписания политического документа, который бы регламентировал все стороны торгово-экономического сотрудничества между экономическими агентами Молдовы и стран Евразийского экономического союза.

Да, Меморандум о сотрудничестве между Республикой Молдова и Евразийской экономической комиссией это политический документ, который позволит решить стоящие перед нами проблемы – торговые, миграционные, инвестиционные, прочие.

Мы должны четко понимать – мир не стоит на месте. Современный мир характеризуется бурными интеграционными процессами во всех частях планеты – и на Востоке, и на Западе, и на Севере, и на Юге.

Находясь в том или ином интеграционном формировании, та или иная страна не может самостоятельно решать торгово-экономические и прочие проблемы с третьими странами, т.е. со странами не входящими в данное интеграционное образование, без учета мнения своих партнеров и вне правил и требований, которые действуют на общем для этих стран рынке.

Российская Федерация является членом ЕАЭС и часть своих полномочий, в частности, по регулированию своего внутреннего рынка, российское государство передало наднациональными органам Евразийского союза, т.е. Евразийской экономической комиссии. Это означает, что, решая свои торговые проблемы с Российской Федерацией, мы должны знать соответствующие требования, стандарты, процедуры и т.д.

Именно в этом и заключается практическая значимость подписанного Меморандума – быть в курсе этих требований не из интернета и прессы, а из первых рук. И не только знать, но напрямую обсуждать свои проблемы и способы их решения со странами ЕАЭС.

Кстати, следует подчеркнуть, что подобные меморандумы с Евразийской экономической комиссией подписали власти, на том или ином уровне, Китая, Южной Кореи, Сингапур, Чили, Перу, Венгрии и многие другие страны.

Т: Президент Додон приверженец евразийской интеграции Молдовы. Каковы могут быть его последующие шаги в этом направлении?

В.Г.: Уже известно, Президент Додон обратился к руководству ЕАЭС с просьбой придать Республике Молдова статус наблюдателя в этой международной экономической организации.

При чем эти два события – подписание Меморандума с ЕАЭК и придание нашей стране статус наблюдателя, – надо рассматривать как звенья одной цепи. Цели и механизмы сотрудничества с ЕАЭС, закрепленные в Меморандуме могут быть эффективно реализованы лишь при статусе РМ как страны-наблюдателя.

К слову сказать, Игорь Додон всегда был сторонником сближения со странами евразийского пространства. Качественный пересмотр характера отношений с РФ и ЕАЭС в целом он обещал и в своей предвыборной программе в качестве кандидата на пост Президента РМ. Сейчас он и приступает к выполнению своих предвыборных обещаний.

Недавно отмечено было 100 дней, как он приступил к исполнению полномочий Президента и надо признать, что он многое сделал в этом направлении – и для расширения торговых отношений с Россией (расширение числа компаний для доступа на российский рынок), и для облегчения пребывания наших соотечественников в РФ (амнистия для тысяч наших мигрантов).

Также надо признать, что после подписания Меморандума и получения статуса наблюдателя отношениям нашей страны с Россией и другими странами ЕАЭС будет придан дополнительный импульс.

Т: За последние годы Молдова потеряла часть своих восточных традиционных рынков. Насколько реально их возвращение?

В.Г.: После прихода „проевропейской” власти Молдова значительно утратила свои позиции на Востоке. Если до 2009 года доля стран СНГ в молдавском экспорте составляла 52,3%, то после – 34,7%, а после подписания Соглашения об ассоциации – 25,6%.

Вместе с тем, товарная структура нашей экономики не изменилась. Порядка 85% пищевой, около 30% непищевой промышленности и 30% растениеводства ориентировано на рынки СНГ.

Молдова, как и прежде, производит плодоовощную продукцию, алкоголь, текстиль, парфюмерную и прочую продукцию, которую знают в России и других странах ЕАЭС и она не нуждается в дополнительной рекламе и в значительных инвестициях по ее продвижению на тех рынках. Необходима лишь политическая воля чтобы обсуждать эти вопросы с нашими партнерами.

Конечно, необходимо повышать качество продукции, совершенствовать технологии ее производства, снижать себестоимость и т.д., ведь конкуренцию на этом рынке никто не отменял, но однозначно – рынок этих стран, в т.ч. российский рынок, нами потерян небезвозвратно.

То, что произошло в 2016 году это подтверждает. Экспорт яблок после более чем 9-ти кратного сокращения в 2014-2015 гг. вырос в 2016 года в 5,4 раза. Экспорт персиков, абрикос и сливы увеличился в 7(!) раз, винограда на 65% и т.д.

Т: Как экономиста, не можем не спросить Вас, что нужно сделать для обеспечения нормального экономического роста Молдовы?

В.Г.: Вернуть утраченные внешние рынки. Это повысит доходы бизнеса и населения, увеличит поступления в бюджет и придаст импульс развитию экономики. Это первое.

Второе. Необходимо активизировать роль государства в экономике. Но сделать это необходимо, прежде всего, посредством проведения стимулирующей налогово-бюджетной и денежной политики. К сожалению, сегодня, проводимая политика лишь зажимает бизнес, а не стимулирует расширение производства, инвестиции и т.п.

Т: Должна ли Молдова продолжить сотрудничество с внешними кредиторами или отказаться от нее?

В.Г.: Политика, проводимая в стране, начиная с 2009 года, поставила бизнес на грань выживания. В результате у предприятий нет достаточных ресурсов для инвестиций. С другой стороны, при слабо работающей экономике, бюджет также испытывает недостаток доходов для финансирования бюджетных инвестиций. Вместе с тем, экономика нуждается в деньгах – и для производственных инвестиций, и для решения инфраструктурных проблем.

В этих условиях без внешних кредитов сложно свести концы с концами. Однако, получаемые внешние кредиты и гранты должны использоваться только для инвестиций, а не для финансирования текущих расходов правительства, т.е. не для проедания.

Т: Смогли бы Вы дать прогноз развития Молдовы в экономическом плане на ближайшие пять лет?

В.Г.: Всё, буквально всё зависит от проводимой политики. Мы неоднократно подчеркивали, что борьба должна вестись не в выборе между Востоком и Западом, а между моделями экономики. Какую экономику мы хотим иметь?!

Сейчас это экономика, базирующаяся на потреблении и импорте, а средства для их оплаты это займы и валюта, полученная от наших трудовых мигрантов. Очевидно, что это путь в никуда. Впереди лишь долговая яма и коллапс экономики.

Совершенно иная модель это экономика, базирующаяся на внутреннем производстве, инвестициях и экспорте. Лишь такой тип экономики приведет нашу страну к устойчивому росту и процветанию. Мы сторонники второй модели, действующая власть – первой!

Стало быть, ответ на вопрос о перспективах развития Молдовы зависит от ответа на вопрос: А какой будет власть в нашей стране, какова будет проводимая политика? От ответа на эти вопросы зависит и будущее Молдовы.