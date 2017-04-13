Kroll направила в Нацбанк четвёртую аналитическую записку

В Национальный банк Молдовы поступила четвёртая аналитическая записка о прогрессе, достигнутом компанией Kroll в расследовании масштабных махинаций в банковском секторе Республики Молдова. В пресс-релизе Национального банка отмечается, что в ходе расследования зафиксирован прогресс, и имеется достаточно информации, чтобы начать этап возврата средств, передаёт IPN.

Поступившие документы ясно указывают на участие в банковских махинациях большой группы молдавских компаний, которые действовали в сговоре и были связаны с Иланом Шором („Группа Шора”). Не менее 75 компаний входили в состав этой скоординированной группы. В 2012–2014 годах значительные объёмы кредитов были предоставлены этой группе компаний тремя ликвидированными позднее банками. Эти средства были переведены в основном на банковские счета в двух латвийских банках, прежде чем быть отмытыми через сеть из примерно 100 корпоративных банковских счетов, открытых на территории Латвии.

Подавляющее большинство этих счетов были открыты на имена компаний, зарегистрированных в Великобритании или в таких оффшорных зонах, как Белиз, Британские Виргинские Острова и Панама. В результате этого сложного процесса отмывания денег большинство средств были направлены в Молдову для покрытия существующих кредитных рисков, чтобы создать впечатление, будто они являются настоящими корпоративными кредитами, и чтобы иметь возможность увеличить кредитный портфель. При этом около 600 миллионов долларов США были рассредоточены по банковским счетам во многих юрисдикциях.

Согласно пресс-релизу, в основе этого банковского мошенничества лежал сложный механизм отмывания денег с целью обеспечения непрерывности кредитования. Управление ликвидностью и её координация между тремя молдавскими банками осуществлялись с помощью многочисленных межбанковских депозитов. В ежедневных бухгалтерских балансах, предоставляемых Национальному банку Молдовы, были выявлены поддельные гарантии. Также в бухгалтерских реестрах был обнаружен поддельный овердрафт, призванный обеспечить дальнейшую выдачу кредитов. В обход комитетов по кредитованию, действовавших при банках, кредиты утверждались непосредственно Правлениями банков, подконтрольными „Группе Шора”.

Процесс отслеживания средств продолжается, и он становится всё более сложным из-за наличия многих уровней и ответвлений у механизма отмывания денег, через который проходили средства из мошеннических кредитов в рамках основного механизма отмывания денег. Средства, которые удалось обнаружить к настоящему моменту, были отслежены на счетах во многих юрисдикциях, в основном в других молдавских банках, помимо трёх банков-участников махинаций (185 миллионов долларов), на Кипре (63 миллиона долларов), в Китае и Гонконге (61 миллион долларов), в Швейцарии (23 миллиона долларов). Около 200 миллионов долларов были переведены на счета ряда латвийских банков, а затем прошли через сложный механизм отмывания денег.

Часть средств, переведённых в Молдову, была использована для приобретения активов. Общая стоимость этих активов пока не установлена, но в будущем, в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой, соответствующие действия будут произведены. Расследование также выявило наличие связей между индивидуальными бенефициарами мошенничества и компаниями, которые получили выгоды от данного мошенничества или способствовали его совершению.

Были установлены личности около 40 человек, получивших выгоды от этого мошенничества, либо оказавших содействие его совершению. Переводы на их персональные счета или на счета компаний, имевших контакты с этими физическими лицами, составили около 50 миллионов долларов. Большинство индивидуальных бенефициаров получили суммы, исчисляющиеся сотнями тысяч долларов. К настоящему моменту расследование также выявило компании, которые могли быть связаны с физическими лицами, на счета которых были переведены десятки миллионов долларов. Цель перевода этих средств пока не установлена. Пока неясно, были ли получатели этих средств непосредственными участниками махинаций, или выплаты осуществлялись в форме подарков или вознаграждения за товары или услуги. Список потенциальных бенефициаров должен оставаться конфиденциальным во избежание оказания негативного влияния на возможность возврата похищенных средств в будущем.