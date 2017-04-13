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Политика
Воронин о Гилецком: С сегодняшнего дня буду называть его Иудой
13.04.2017

Владимир Воронин прокомментировал решение экс-депутата ЛДПМ Валерия Гилецкого присоединиться к Народно - европейской парламентской группе.

«В тему о религии. Вчера, когда была Тайная вечеря, Гилецкий совершил крупное предательство и с сегодняшнего дня кроме как Иуда мы не сможем его называть», - заявил Воронин, передает golos.md

«Господин Воронин, жаль, что вы не знаете Святого Писания, Тайная вечеря состоялась в четверг. Я не знаю, о каком предательстве вы говорите в случае, когда депутаты собираются вместе», - отметил Гилецкий.

 


 
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