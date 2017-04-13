Молдавских прокуроров обвиняют в захвате английской компании

Молдавские прокуроры причастны к захвату английской компании Capital City Service Limited (CCS), которая открыла представительство в 2006 г. в Кишиневе, - считает адвокат ее учредителя и совладельца Виктор Панцыру.

Как передает агентство "Инфотаг", он сообщил на пресс-конференции в четверг, что правоохранители действуют согласованно с бывшим партнером основателя фирмы - Серджиу Савочкиным.

"Савочкин подал в январе 2017 г. жалобу в прокуратуру, что его обокрали сотрудники представительства. Молниеносно, без проверки данной лживой информации было возбуждено уголовное дело. Четверо сотрудников компании взяты под стражу, офис закрыт, арестовано оборудование, предприятие не работает больше трех месяцев, страдают клиенты", - пояснил Панцыру.

По его мнению, причина возникшего конфликта в том, что учредитель CCS предприниматель Александр Тараканов отказался принять в качестве совладельца предпринимателя из РМ, которого рекомендовал Савочкин.

"Тараканов отказал своему экс-партнеру, четко обозначив, почему принял такое решение. К сожалению, у того дельца, которого пытался внедрить в успешное иностранное предприятие Савочкин, имеется совершенно определенный негативный имидж. Он известен в РМ, как лицо занимающееся поглощением чужого и, как правило, развивающегося бизнеса", - сообщил адвокат.

По словам Панцыру, на Тараканова и его задержанных сотрудников со стороны прокуроров оказывается давление с тем, чтобы они пошли на сделку с псевдоинвестором.

"Одна из задержанных сотрудниц не была отпущена на похороны матери без видимых причин, что я квалифицирую, как нарушение элементарных прав человека. Принято считать, что с 2009 г. в Молдове резко пошло на спад количество нарушений прав человека со стороны государственных органов. К сожалению, это не так, и после восьми лет пребывания у власти нынешних правителей, можно констатировать, что прокуроры, как и прежде, вовлечены в отъем у добропорядочных деловых людей их бизнеса", - сказал Панцыру, подчеркнув, что готов прибегнуть к помощи европейских компетентных инстанций.

Capital City Service Limited работает в РМ больше 10 лет. Это одна из лидирующих компаний на рынке VOIP (голосовой) телефонии и SMS Hubbing. На ее сайте отмечается, что она обслуживала до 2 млрд минут голосового трафика.