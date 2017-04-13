Воронин: Гимпу уберут из коалиции, и на его место придет Лянкэ

Новая парламентская платформа, образованная в среду, 12 апреля, девятью независимыми депутатами, ставит перед собой цель устранить из парламентского большинства либералов.

И это потому, что ЛП выступает против одномандатного голосования. Об этом сообщил лидер коммунистической партии Владимир Воронин.

По его словам, благодаря «Народной европейской платформе» демократы получат необходимое количество голосов, чтобы изменить избирательную систему в Молдове, а также поддержать другие проекты ДПМ.

"Эти девять человек, хотят отстранить Гимпу из правящей коалиции. У парламентского большинства всегда были проблемы с Гимпу, когда надо было решать какие-то проблемы", - заявил лидер ПКРМ для unimedia.info

Бывший президент назвал "Народную европейскую платформу" политической проституцией.

"Похоже, что Михай Гимпу слишком дорог для них, а Лянкэ находится под "каблуком", потому что он подписал указ о предоставлении из национального резерва 13 млрд леев. Сейчас уголовный процесс в отношении Лянкэ приостановлен. Лянкэ будут пользоваться тогда, когда им нужно будет, а Гимпу - "непослушный ребенок", и поэтому его уберут из коалиции. Это то, что мы называем "политической проституцией"", - отметил Воронин.

Напомним, вчера независимые депутаты объявили о создании новой парламентской платформы. Председатель Европейской народной партии Молдовы Юрие Лянкэ возглавил новую группу.