Три четверти избирателей уверены - политикам все равно, что о них думают

Роль средств массовой информации в электоральном процессе рассмотрела международная научно-практическая конференция, организованная Кишиневским филиалом Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств-участников Межпарламентской ассамблеи СНГ совместно с Академией Наук Молдовы, Институтом Правовых и Политических Исследований (ИППИ) АНМ, Ассоциацией Социологов и Демографов Молдовы (АСДМ) и факультетом журналистики и связей с общественностью Молдавского Государственного Университета. В работе конференции приняли участие вице председатель Центральной избирательной комиссииРодикаЧуботару, представители парламента, политических партий, НПО, СМИ и ученные.

С приветственным словом к участникам обратился вице директора МИМРД МПА СНГ Сергей Караваев, который отметил насколько важно изучать влияние СМИ на выбор граждан в электоральном процессе. Он в частности остановился на растущей роли интернета в выборе, который делает молодое поколение. Для наглядности привел пример из ситуации во время выбор президента США. «Исследование показало, что еще задолго до предположений экспертов о победе Доналда Трампа 15-16 процентов молодых людей были убеждены, что победа будет за ним: они это повсеместно обсуждали в блогах и соцсетях. Не исследовать и не учитывать новизну этих феноменов нельзя», - добавил Сергей Караваев.

Современные технические достижения открыли новые возможности передачи информации. Какую роль играют на этом этапе СМИ? Кому граждане доверяют больше при получении информации? Могут ли СМИ играть роль обучения в электоральном процессе? Уверены ли граждане, что информацию искажают по заказу? Эти и другие вопросы стали темами обсуждения участников конференции.

Директор Кишиневского филиала МИМРД МПА СНГ Евгений Штирбу отметил, что в современном обществе роль СМИ расширилась: «Масс-медиа стали играть роль критика и важную роль центра публичной жизни». По словам Штирбу, новые роли вместе с расширением путей доставки информации и их скорости накладывает на СМИ требование создавать качественный продукт. «В избирательном процессе по выборам президента в 2016 году участвовало 94 из 105 радиовещателей и 37 из 45 телевещателей. СМИ сегодня моделируют общественное мнение в угоду тому, кто сообщает. Избиратель, получая информацию, принимает решение, и оно считается свободным», - добавил господин Штирбу.

Выводы исследования «VoxPopuli - апрель 2017: Роль средств массовой информации в избирательном процессе: социологический анализ» представил Виктор Мокану, директор Центра Социологии и Социальной Психологии ИППИ АНМ.

Опрос проводился с 22 марта по 5 апреля среди 1189 респондентов из 77 населённых пунктов. Выборка опроса репрезентативна для совершеннолетнего населения Республики Молдова, за исключением приднестровского региона. Его погрешность не превышает 3 процента.

Вот что отметил Мокану: «Исследование выявило существование противоречий между реформами, которые преследуют цель развития демократических ценностей и уменьшением роли СМИ в этом процессе и уровня доверия граждан.В результате исследований попытались выявить роль СМИ в формировании мнения у граждан в ходе избирательного процесса. Исследование еще раз показало низкий уровень доверия к различным социальным и политическим институтам.

На первом месте – церковь, ей более или менее доверяют 62 процента респондентов, не доверяют 14. На втором месте СМИ – 45 доверяют и 18 – нет. Примэриям доверяют 44 процента, не доверяют - 22, армии – 39 и 25. 37 процентов доверяют неправительственным организациям и международным представительствам в Молдове, и 20 - не доверяют.

Среди государственных институтов на первом месте институт президента – ему доверяют 37 процентов, больше, чем не доверяют, на втором полиция – 35, на третьем – банковская система: доверяют 30 процентов, не доверяют 32.

Также больше не доверяют правительству, чем доверяют – 32 против 29, профсоюзам - 28 против 27, юстиции – 37 против 26, Центральной избирательной комиссии – 31 против 25, парламенту – 38 против 22.

На последнем месте политические партии – не доверяют 43 процента, доверяют 17».

Результаты опроса показали, что наиболее важным источником общественной информации для 83 процентов респондентов является телевидение. На втором месте – интернет, его используют 54 процента, на третьем и четвертом – радио, газеты и журналы. 28 процентов респондентов получают информацию от других членов семьи, по 20 процентов - от соседей, друзей, сослуживцев. 11 процентов опираются на слухи.

Опрос показал, что граждане поддерживают президента в вопросе проведения референдума по отмене закона, перекладывающего возврат украденных из финансово-банковской системы страны миллиардов на плечи граждан миллиарде, а число депутатов должно быть сокращено. В поддержку организации плебисцита высказались 45,5 процента респондентов и 61,2 – экспертов.

Характеризуя социально-политическую ситуацию в Молдове, большинство респондентов - 61 процент - делают вывод, что события развиваются в неправильном направлении, 20 процентов, почти каждый пятый, считают направление правильным. По словам Мокану, некоторые граждане под вектором развития страны понимают политическое направление, другие – экономическое. Вслучае референдума о направлении развития Молдовы 35 процентов респондентов проголосовали бы за Европейский союз, а 42 – за Евразийский экономический союз. 23 процентов опрошенных не смогли сказать определённо, каков был бы их выбор.

Чтобы установить имя политического лидера, был поставлен открытый вопрос, не ограничивающий варианты ответа.Более половины участников социологического опроса заявили, что наибольшее доверие испытывают к президенту Игорю Додону – 50,4 процента. За ним следуют лидер ПДС Майя Санду - 19,7 процента опрошенных, Андрей Нэстасе - 5,3 процента.

Павел Филип набрал 5,3 процента сторонников, Ренато Усатый – 4,9, Влад Плахотнюк – 4,7, Владимир Воронин – 3,3, Зинаида Гречаный - 3,1, Андриан Канду – 2,2, Мариан Лупу – 1,9 процента.

Замыкают рейтинг Михай Гимпу–1,3 и Юрий Лянкэ - 1,2 процента.

40 процентов респондентов заявили, что за последние годы изменили свои электоральные предпочтения, почти каждый второй назвал СМИ основным фактором в этом процессе. И все же 47 процентов опрошенных считают, что уровень влияния СМИ в обществе должен быть выше.

Виктор Мокану также отметил, что три четверти опрошенных уверены: политикам все равно, что думает об их деятельности граждане. По словам Мокану, это важное обстоятельство указывает на необходимость реформирования политической системы и СМИ должны определить свою роль в этом процессе.