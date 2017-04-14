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Политика
Примар Кишинёва сможет формировать собственный кабинет
14.04.2017

Правительство одобрило ряд изменений и дополнений к ряду действующих законодательных актов с целью приведения их в соответствие с Законом о статусе муниципия Кишинёв. Согласно продвигаемым изменениям, столичный градоначальник будет обладать правом формирования своего собственного кабинета, передаёт IPN.

Кабинет генерального примара является структурой, которая обеспечивает консультирование градоначальника и может представлять его в отношениях с гражданами.

Функции претора и вице-претора сектора в муниципии Кишинёв получают статус ответственных государственных должностей. Зарплата претора составит 7700 леев, вице-претора – 6900 леев.


 
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