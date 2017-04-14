Илан Шор пригрозил компании Kroll судом, если та не сможет назвать имен конечных получателей т.н. "миллиарда"

Мэр Оргеева Илан Шор выступил с реакцией по поводу отчета Kroll, в котором речь шла о точной сумме выведенных из Молдовы денег. Он отметил, что удовлетворен работой, проведенной американской компанией и выразил надежду на оглашние имен конечных получателей этих средств.

«Сегодня компания Kroll полностью подтвердила мои показания в той части, которая касается точной суммы выведенных из трёх банков средств. Как я всегда и утверждал, речь идёт не о "миллиарде", а 600 миллионах долларов. Если Kroll сумел определить точную сумму, основываясь на изученных документах, ему не составит большого труда установить и назвать имена получателей этих средств», - заявил мэр Оргеева в своем обращении, переданном через адвокатов.

Илан Шор уверяет, что его имени нет среди конечных бенефициаров выведенных из Молдовы денег. Также он подчеркивает, что если американцам это не удастся доказать, то он обратится в Международный суд и потребует выплатить ему компенсацию за моральный ущерб.

«Я буду вынужден обратиться в Международный суд, где обязательно докажу, что не являюсь бенефициаром ни одного из этих 600 миллионов долларов. Ни одного! В случае, если я подам в суд, потребую взыскать с компании Кролл десятки миллионов долларов компенсации морального ущерба. Все эти средства будут потрачены на развитие Оргеева и решение проблем пенсионеров Молдовы», - заключил Шор.

Напомним, что сегодня Нацбанк Молдовы получил четвертую информативную ноту о прогрессе, зарегистрированном компанией Kroll при расследовании банковского мошенничества в особо крупных размерах, в результате которого три молдавских банка: Banca de Economii SA (BEM), Banca Socială SA (BS) и Unibank SA (UB) достигли банкротства в конце 2014 года. Документы, полученные «Kroll», наглядно демонстрируют причастность к банковскому мошенничеству большой группы молдавских компаний, которые действовали согласованно и связаны с Иланом Шором (группа Шора).