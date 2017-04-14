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Хорошие новости для тех, кто приезжают домой на Пасху
14.04.2017

Молдаване, которые возвращаются домой на праздники на   автомобилях, зарегистрированных за границей, могут оплатить виньетку и через электронные терминалы, отмечает NOI.md.
Изменение направлено на сокращение очередей во время праздников при пересечении государственной границы и продолжает диверсификацию способов приобретения виньетки.

С этой целью Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры подписало пять новых контрактов на услуги оформления и регистрации виньеток.

Цель этих соглашений – предоставить водителям альтернативу оплаты виньетки через терминалы самообслуживания.

С введением этой услуги виньетку можно будет оформить в более 1000 терминалах, расположенных по всей стране, ежедневно и круглосуточно. Благодаря этим действиям будут уменьшены  очереди на оплату виньеток в отделениях банков.

С 20 февраля 2017 года виньетку можно оформить и онлайн на порталах:  evinieta.gov.md и www.vinieta.gov.md.


 
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