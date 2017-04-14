Хорошие новости для тех, кто приезжают домой на Пасху

Молдаване, которые возвращаются домой на праздники на автомобилях, зарегистрированных за границей, могут оплатить виньетку и через электронные терминалы, отмечает NOI.md.

Изменение направлено на сокращение очередей во время праздников при пересечении государственной границы и продолжает диверсификацию способов приобретения виньетки.

С этой целью Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры подписало пять новых контрактов на услуги оформления и регистрации виньеток.

Цель этих соглашений – предоставить водителям альтернативу оплаты виньетки через терминалы самообслуживания.

С введением этой услуги виньетку можно будет оформить в более 1000 терминалах, расположенных по всей стране, ежедневно и круглосуточно. Благодаря этим действиям будут уменьшены очереди на оплату виньеток в отделениях банков.

С 20 февраля 2017 года виньетку можно оформить и онлайн на порталах: evinieta.gov.md и www.vinieta.gov.md.