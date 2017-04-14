Додон вновь запретил молдавским военным участвовать в международных учениях

К 1 апреля текущего года Национальную армию покинули в два раза больше офицеров и контрактников, чем за этот же период в прошлом году. Об этом сообщил бывший министр обороны Анатол Шалару на телеканале TVR.

Анатол Шалару считает, что массовый уход из Министерства обороны объясняется тем, что у ведомства уже четыре месяца нет руководителя.

«Военным нужен начальник, так устроена армия. Нужен министр. Сегодня у руля министерства тип, который когда-то был военным, но его основная деятельность — это быть администратором офиса ЛП и покупать Михаю Гимпу плацинды. Он — ограниченный человек, у которого нет видения, он не смог поставить себя в министерстве, а офицерам нужен министр, который будет проводить политику, защищать их и помогать им. Этого человека не уважают в министерстве, а у людей возникает много вопросов», — сказал бывший министр обороны.

Кроме того, Шалару сообщил, что люди массово покидают министерство и из-за президента Игоря Додона, который запрещает Национальной армии участвовать в военных учениях для обмена опытом.

«Додон запретил офицерам участвовать в военных учениях в Румынии. Он также запретил им участвовать во втором этапе учений, которые должны состояться в конце мая. Верховный главнокомандующий Вооруженных сил, то есть президент Молдовы направил секретарю Высшего совета безопасности письмо, в котором запретил участие в международных учениях», — добавил Шалару.

Он отметил, что в рамках военных учений молдавские офицеры, у которых низкие зарплаты, получают дополнительные преимущества. «В рамках цчений они обмениваются опытом, говорят на других языках, узнают, как работает иностранная техника», — сказал Шалару.

Напомним, 27 декабря 2016 года Додон отправил Шалару в отставку. А в феврале 2017 года президент РМ запретил молдавским военнослужащим участвовать в совместных военных учениях, которые с 20 февраля по 1 марта прошли под эгидой НАТО в Румынии.