На устах Зарплата учителей в Молдове – пощечина будущему республики Молдову захлестнули протесты педагогов: колумнист Sputnik порассуждал о причинах митингов, зарплате учителей, планирующейся всеобщей забастовке и апатии чиновников на проблемы сектора образования В последнее время молдавские педагоги стали чаще выходить на протесты. Работники сектора образования требуют повышения заработной платы на 50%. Власти же не перестают утверждать, что денег нет. На конец апреля объявлена всеобщая забастовка учителей. Правда, и она пройдет по-интеллигентному: порядка 2600 образовательных учреждений по всей стране прекратят работу всего на несколько часов. Учительский паек…



Когда мои друзья, проживающие заграницей, спросили, какую зарплату в Молдове получают учителя, стало до невозможности стыдно. Заработок педагога в нашей стране в большинстве своем не дотягивает и до 100 долларов. И это далеко не плохая зарплата. Ведь по статистике, около 40% задействованных в системе образования кадров получают зарплату, которая не превышает 1100 леев, то есть порядка 56 долларов (!). Да, это же просто возмутительно! Как выживать на эти деньги?! Вопрос, который по-прежнему остается открытым… Заработная плата судей со стажем работы до 6 лет, рассчитанная с учетом среднего размера заработной платы по экономике в 2015 году, составляет 13 тысяч 832 леев (свыше 700 долларов), а у служителей Фемиды при Высшей судебной палате со стажем свыше 16 лет — 23 тысячи 54 леев (порядка тысячи 190 долларов). Зарплата председателя суда превышает 18 тысяч леев (до тысячи долларов), а главы Высшей судебной палаты — 27 тысяч леев (около тысячи 400 долларов). Зарплата одного депутата или министра достигает 9 тысяч 585 леев (чуть больше 480 долларов). Дисбаланс пенсий чиновников и "простых смертных" такой же.



Ах, да с 1 мая зарплаты учителей в Молдове увеличатся в соответствии с постановлением правительства ни много, ни мало на 100 леев (!). "Прибавка" ждет примерно 50 тысяч работников доуниверситетских, высших и постуниверситетских учебных заведений, финансируемых из бюджета. Можно ли вообще говорить о справедливости, глядя на эти суммы. Стыдно? Мне лично, да! Стыдно за мое государство, за чиновников, которые так безответственно относятся к будущему целой нации. У Молдовы нет будущего



Катастрофическое положение педагогов, которые, не для красного словца будет сказано, отдают свою жизнь на воспитание детей и взращивание будущего нашего государства, вынуждены перебиваться на какие-то крохи. А что впереди ждет героев нашего времени — учителей, разумеется? Перспективы маячат тоже не радужные — на пенсию, рассчитанную исходя из размера зарплаты, прожить будет еще сложнее. Когда у государства нет денег на инвестиции в будущее страны — детей, то у этой страны нет его, будущего. Это про нас, про Молдову, где сектор образования задвинут далеко и надолго под ставни безразличия, коррупции и Бог весть чего еще. В развитие интеллектуальных возможностей в нашей стране вкладывают все меньше. По статистике, расходы населения в образование не достигают и 1%. А согласно проекту государственного бюджета Молдовы на 2017 год, расходы на этот стратегически важный сектор для страны составляют всего 6,8% ВВП, еще меньше на культуру, искусство и спорт — 0,89% ВВП. Отсутствие достаточного финансирования в образование, науку и, как следствие этого, утечка мозгов за рубеж привели к невиданному кризису во всех областях социально-экономической жизни страны. Но то ли еще будет… Власти вроде бы и говорят, что зарплату учителям повышать надо, но вот беда — средств нет. Денег на педагогов, врачей и пенсионеров всегда нет, а себе любимым сильные мира сего непременно и зарплату пересчитают, и льготы выбьют, и пенсии проиндексируют. Конечно, любой чиновник возразит, что всем бюджетникам индексируют и пересчитывают выплаты — "по справедливости". Но о какой справедливости может идти речь, когда есть такой огромнейший дисбаланс по уровню зарплаты… Когда мои друзья, проживающие заграницей, спросили, какую зарплату в Молдове получают учителя, стало до невозможности стыдно. Заработок педагога в нашей стране в большинстве своем не дотягивает и до 100 долларов. И это далеко не плохая зарплата. Ведь по статистике, около 40% задействованных в системе образования кадров получают зарплату, которая не превышает 1100 леев, то есть порядка 56 долларов (!). Да, это же просто возмутительно! Как выживать на эти деньги?! Вопрос, который по-прежнему остается открытым…

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