«Врагу народа» Болбочану продлили арест // Не хочет признаваться…

Бывший депутат от ДПМ Юрие Болбочану еще на 30 суток останется в заключении. Судьи решили продлить ему срок содержания под стражей.

Прокурор, расследующий дело об измене Родине, сообщил прессе, что Болбочану не хочет сотрудничать со следствием и не дает никакой информации.

Экс-депутат ДПМ Юрие Болбочану получил 30 суток ареста после того, как был задержан в конце марта в акте во время встречи с российским тайным агентом.

Как сообщил прокурор Виталие Бусуйок, слежка за Юрие Болбочану велась в течение 7 месяцев и, в результате следственных действий, был подтвержден секретный характер встреч между бывшим депутатом и законспирированным агентом другой страны. Компетентные органы подозревают господина Болбочану в сборе политических и экономических данных и передаче их. Виталие Бусуйок сообщил также, что экс-депутат и ранее встречался с лицами, которые под прикрытием дипломатических миссий, аккредитованных в Кишиневе, занимались сбором информации.

Прокурор добавил, что дома у подозреваемого был найден сотовый телефон, предназначенный для связи с тайным агентом, а также 23 тысячи долларов, полученные в качестве вознаграждения за переданную информацию.

Экс-чиновнику предъявлено обвинение по статье 337 «Измена Родине». Если его вина будет доказана, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.