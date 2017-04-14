Алмазбек Атамбаев на встрече с Игорем Додоном привел ряд цифр, которые явно понравились нашему президенту!

Президент Республики Молдова Игорь Додон встретился со своим кыргызским коллегой Алмазбеком Атамбаевым. В ходе беседы президент Кыргызстана поделился опытом своей страны в отношениях с Евразийским экономическим союзом.

По словам кыргызского президента, в 2013 году Кыргызстан получил в рамках помощи от Евразийского фонда стабильности и развития сельскохозяйственную технику на сумму в 20 миллионов долларов. Для поддержки развития экономики Кыргызстана в 2015 году был создан российско-кыргызский фонд развития с уставным капиталом 500 миллионов долларов. Приоритеты финансирования — агропромышленный комплекс, швейная и текстильная промышленность, горнодобывающая и металлургическая промышленность, транспорт, жилищное строительство, развитие инфраструктуры.

Кроме того, было подписано соглашение между Кыргызстаном и Казахстаном об оказании технической помощи на сумму 100 миллионов долларов для обустройства и технического оснащения объектов таможенной инфраструктуры, модернизации испытательных лабораторий и др.

«Верю, что будут укрепляться как двусторонние отношения между нашими странами, так и отношения Молдовы в ЕАЭС в целом», — подчеркнул Игорь Додон по итогам проведенной встречи.

Напомним, президент Республики Молдова совершает визит в Бишкек, где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, на котором будет рассмотрена заявка Молдовы о получение статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.

Кристина Пендя