Невидимая подоплека передвижений, что происходят в парламенте страны

Передвижения, происходившие последнее время в парламенте, по праву могут быть названы предвестником больших политических перемен в стране. Говоря о передвижениях, я имею в виду в первую очередь, укрепление фракции ДПМ, которая уже насчитывает 40 депутатов, но и появление парламентской группы Европейской народной партии, в состав которой вошли 9 депутатов, и которая в ближайшее время пополнится еще одним членом (Евгений Бодарев).

Эти передвижения нужно рассматривать сквозь призму заявлений, с которыми ранее выступали некоторые политики, но и с учетом распространяемой через СМИ информации о важных политических процессах, как например возможное изменение избирательной системы или запланированная реформа правительства. Если смотреть с этих точек зрения, то ситуация предстает совсем в ином свете.

Так, судя по неофициальным данным, появившимся недавно в прессе, отказ либералов проголосовать за ввод одномандатной избирательной системы, вынудил демократов искать альтернативные решения. И, похоже, эти решения были найдены, раз уж спикер парламента Андриан Канду заявил, что необходимое количество голосов уже набрано. Очевидно, что изменение избирательной системы без участия либералов, спровоцировало бы некоторые проблемы в жизнедеятельности правящего альянса. Более того, зная импульсивный характер лидера ЛП, некоторые аналитики прогнозировали даже возможность распада правящей коалиции, а это означало бы, что демократы, даже имея необходимое количество голосов, были бы вынуждены продумать дальнейшие шаги по предотвращению нежелательных политических последствий такого шага.

По другим неофициальным данным, посредством этих передвижений в парламенте, якобы готовится почва для переформатирования правящего альянса. Предполагаемый новый состав коалиции может выглядеть следующим образом: фракция ДПМ, парламентская группа ЕНПМ и возможно, некоторые неаффилированные депутаты (в случае, если за это время и фракция ДПМ, и группа ЕНПМ не пополнятся новыми членами). В таком случае, совсем не случайной кажется и информация о том, что в ближайшее время состоится голосование за новую структуру правительства, которая предусматривает сокращение количества министерств с 16 до 9, и ряда бюро и агентств. Не думаю, что существует лучший повод для переформатирования правящей коалиции, чем реорганизация правительства. А переформатированная коалиция может уже изменить и избирательную систему, не рискуя получить нежелательные политические последствия в парламенте и правительстве.

Все-таки, в данном контексте открытым остается единственный вопрос: что будет использовано в качестве спускового механизма для исключения/ухода либералов из правящей коалиции? Это необходимо выяснить еще до свершения всех этих событий. И по этому поводу, кстати, есть много предположений и сценариев, но я не буду сегодня об этом писать. Это тема для отдельной статьи.

Возвращаясь к теме публикации, хочу добавить, что нахожу неслучайными последние высказывания лидера ЕНПМ Юрия Лянкэ о своем возвращении в МИДЕИ. Он не согласился бы на эту должность, если не допускал возможности стать частью правящей власти. И теперь стала понятна формула, по которой ЕНПМ будет частью правящей коалиции. Кстати, возвращение Юрия Лянкэ во главу МИДЕИ на руку и ДПМ, и ЕНПМ. Юрий Лянкэ, имея опыт общения с Западом, в качестве министра иностранных дел сможет способствовать повышению уровня доверия к власти и ее столпу — ДПМ. Вместе с тем, он сможет не только надеяться на повышение уровня своей популярности и улучшение собственного рейтинга (как то было ранее), но и сохранить свою партию (часть ЕНПМ – профессиональные дипломаты, и в последнее время появлялись данные о том, что многие из них намерены покинуть партию и вернуться к дипломатической карьере).

Вот теперь, похоже, сложились все части этого довольно интересного политического пазла. А это позволяет нам сделать следующий вывод: все последние передвижения в парламенте были не чем иным, как подготовкой почвы для переформатирования власти и для ряда других политических процессов, что повлекут за собой большие перемены в стране.

Игорь Волницки