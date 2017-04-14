После запуска песни «Visele» («Мечты») молдаванка Ирина Римес зазвучала во всем мире.

Ирина Римес родилась в1992 году, г. Сороки, республика Молдова. Тщательно скрывает свое настоящее происхождение.

Ирина Римес является финалисткой «Фабрики звезд» в РМ, но до запуска песни «Visele» она была мало известна, именно эта песня принесла ей очень большую популярность.

Напоминаем, что Ирина Римес – это молодая 25-летняя певица родом из Сороки, но проживающая в настоящее время за границей. Более года назад она выпустили песню «Visele» вместе с видеоклипом, снятым Романом Бурлака, который до сегодняшнего дня набрал более 14 млн просмотров.

Известная песня, которая принесла популярность певице Ирины Римес, будет переведена на французский язык, вместе с двумя другими ее альбомами.

Это станет возможным благодаря контракту, подписанному ею с «Universal Music France» и на французском языке песня будет называться «Vivons les»

А теперь посмотрите ее клип, который набрал более 14 млн. просмотров - «Visele»

DJ Sava feat. Irina Rimes - I Loved You (Official Video)