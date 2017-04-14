Шалару: Либеральная партия скоро останется без депутатов

Председатель ЛП Михай Гимпу в скором будущем может остаться единственным депутатом парламента от Либеральной партии. Об этом заявил бывший заместитель председателя ЛП Анатол Шалару в эфире передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova, передаёт IPN.

„Гимпу скоро может остаться без депутатов в парламенте. У меня есть информация, что один из депутатов от ЛП симпатизирует Майе Санду. Пара депутатов могут присоединиться к нашей партии, а остальные, у которых есть бизнес, могут примкнуть к партии, которая защитит их бизнес. Если Михай Гимпу останется без депутатов, то он больше не будет у власти, а одновременно с этим рухнет и его мечта стать вице-председателем парламента”, - заявил Шалару.

Один из бывших лидеров либералов также сообщил, что недовольство внутри ЛП, в том числе в её парламентской фракции, существует уже давно: „Я всегда хотел, чтобы фракция ЛП была сплочённой. Своими действиями Гимпу внёс раскол в партию. Возьмем случай с депутатом Гутюмом, у которого была серьёзная проблема, и продолжительное время он вынужден был находиться за пределами страны. То, каким образом повёл себя с ним Михай Гимпу, рассердило многих либералов. Но хуже всего то, что он разрушил карьеру своему племяннику. У Дорина Киртоакэ был высокий рейтинг, он входил в первую тройку, и своим рейтингом ЛП во многом была обязана Киртоакэ. Сейчас рейтинг ЛП ниже одного процента”.

Анатол Шалару был уволен с поста министра обороны в конце минувшего года, после того, как Михай Гимпу объявил, что ЛП отказывает главе Минобороны в политической поддержке. Ранее Шалару потребовал от Гимпу покинуть пост председателя ЛП. В начале этого года Анатол Шалару объявил о запуске нового политического проекта.