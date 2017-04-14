Дьяков: Если Додон не будет сотрудничать с парламентским большинством - дело дойдет до импичмента

Президент Игорь Додон должен переступить через определённые вопросы и сотрудничать с парламентским большинством. Не хочу, чтобы дело дошло до импичмента. Об этом заявил почётный председатель ДПМ Думитру Дьяков в студии передачи „Important” на телеканале TVC 21, передаёт IPN.

„Додон очень хорошо понимает, что не сможет изменить европейский курс. Когда он вступил в должность, он сказал, что дистанцируется от партии и будет президентом для всех. Он должен больше сотрудничать с парламентским большинством, если хочет что-то сделать для страны. Если он будет постоянно нарушать Конституцию, то может быть инициирована процедура отставки. Я очень не хочу, чтобы дошло до импичмента, нам не нужен новый скандал”, - заявил один из лидеров Демократический партии.

В ходе передачи Думитру Дьяков также высказался за дружественные отношения с Российской Федерацией. „Москва хочет, чтобы мы были предсказуемым государством. Но как должно реагировать государство, когда лидер партии, имеющей несколько мандатов в парламенте, пугает нас рукой Москвы и русскими танками? Мы должны идти по европейскому пути развития, но поддерживать хорошие отношения с Российской Федерацией”.

Почётный председатель ДПМ заявил, что отказ ЛП голосовать за введение одномандатной избирательной системы не послужит мотивом для отстранения либералов от власти. „Они покинут власть, когда сами этого захотят. Уход либералов из власти зависит от них. Мы хотим сохранить эту коалицию, сохранить это правительство до следующих выборов”, - сказал Дьяков.