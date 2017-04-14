Конституционный суд и европейские конвенции не допускают отзыва депутатов

Сторонники законопроекта об изменении избирательной системы считают возможным отзыв депутатов. Как передает корреспондент "ИНФОТАГ", парламентские слушания в пятницу были посвящены обсуждению положений законопроекта о внесении поправок в Кодекс о выборах, которые предусматривают и отзыв депутатов путем референдума.

Представляя законопроект, который разработан ДПМ, депутат Сержиу Сырбу отметил, что "граждане недовольны существующим положением дел и хотят иметь право не только выбирать, но и отзывать своих депутатов": "Мы считаем, что это положение должно быть включено в Кодекс о выборах. Оно находится на грани законности, если исходить из ст. 68 Конституции о том, что "любой императивный мандат недействителен". Но есть и ст. 69 Конституции, которая говорит о случаях прекращения мандата депутата (в случае отставки, лишения мандата, несовместимости или смерти - "И."). Мы должны совершенствовать законодательство, исходя из интересов народа".

Сырбу не исключил, что в процессе этого совершенствования понадобится принятие поправок в Конституцию: "Если возникнет такая необходимость и будет консенсус в парламенте, то мы можем пойти и по пути изменения Конституции. Необходимо исходить из того, что законодательство должно учитывать волю народа, а не только подчинять ее закону".

Депутата поддержали эксперты, которые выступают за принятие законопроекта.

Политолог Виталий Андриевский напомнил, что, "согласно законодательству, власть в Молдове принадлежит народу": "Из этого и следует исходить. Нужно перейти от коллективной безответственности, которая скрывается за выборами по партийным спискам, к персональной ответственности, которую предусматривают выборы по одномандатным округам. И второе - над депутатами должен висеть "дамоклов меч" в виде положения о том, что они могут быть отозваны. Возможно, на практике никого и никогда не отзовут, но такая возможность должна быть предусмотрена".

Эксперт Валериу Реница считает, что "законодательная инициатива ДПМ совпадает с интересами народа": "Случайно или нет, но все опросы показывают, что избиратели хотят именно то, что предусмотрено в законопроекте. Это понимают все, в том числе заинтересованные эксперты, которые выступают против изменения системы. Они признают несовершенство системы, но, исходя из определенных интересов, считают, что желание народа можно и проигнорировать".

Эксперт Роман Михаэеш также считает, что в законодательство необходимо внести положения об отзыве мандата депутата: "Я не согласен с тем, что этого положения не существует в странах Европы. Оно есть, в порядке исключения в Португалии, Украине и Германии. Правда и то, что эти страны подверглись критике со стороны Совета Европы, но они так решили. Это возможно и в Молдове. Народу должно быть предоставлено право и избирать, и отзывать депутатов. В очень строгих условиях, в порядке исключения, право отзыва может быть предусмотрено".

Однако Конституционный суд и европейские конвенции, частью которых является Молдова, не допускают отзыва депутатов, заявила в ходе парламентских слушаний в пятницу представитель КС Родика Секриеру. Она привела разъяснения, которые содержатся в ряде решений КС, в том числе в решении от 2012 года: "Там четко и аргументировано разъясняются положения Конституции о том, что любой императивный мандат является недействительным. Депутат не может быть отозван из-за того, что он не выполняет какие-то поручения граждан или партии, от которой избран. С момента принятия присяги он находится на службе народа и не может быть подвергнут наказаниям за это".

Секриеру привела множество аргументов и сказала, что предусмотренное в Конституции прекращение полномочий не является правом отзывать депутатов по причине того, что он не выполняет пожелания сообщества: "Это недопустимо, так как в таком случае депутат превращается в обычного представителя своего электората, по примеру советников или руководителей местных органов власти. Депутат не подчиняется ни партии, ни избирателям в выполнении своих конституционных обязанностей. Он исходит и действует в национальных интересах, а не в интересах села или города, где его избрали", - сказала представитель КС.

Она категорически опровергла утверждения депутата Серджиу Сырбу, который сказал, что "некоторые документы КС носят противоречивый характер": "В решениях КС вы не найдете противоречий. В данном случае, решение КС основывается и на Резолюции 1303 Совета Европы, в которой требуются от всех стран гарантии, что депутаты не могут отзываться. Это общий принцип функционирования демократических институтов в Европе. В Конституции Молдовы есть такие гарантии, и они не могут быть ограничены другими законами".

Секриеру поддержал бывший председатель КС Думитру Пулбере, который подчеркнул, что ст. 68 Конституции четко говорит о недействительности императивного мандата, а потому "другие толкования по этому поводу неуместны". Бывший член КС Николае Осмокеску также указал, что ст. 68, 69, 70, 72 Конституции не допускают отзыва депутатов. "В то же время я согласен в тем, что политико-юридическая ответственность депутатов должна существовать. В случае партий она есть, так как, если партии плохо работают и не выполняют обещания, они не пройдут в следующий парламент. Должна быть ответственность и в случае депутата. Это должно стать конституционной нормой, которая не противоречит уже существующим положениям в Конституции", - считает Осмокеску.