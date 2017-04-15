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Здоровье
Врачи предупреждают об опасности сытных блюд на Пасху
15.04.2017

В контексте пасхальных праздников, специалисты Центра общественного здравоохранения в Кишиневе предупреждают о неприятных последствия после чрезмерного потребления продуктов с высоким содержанием жира. Существует риск развития расстройства желудка, панкреатита, гастроэнтерита и других заболеваний.

Чтобы не возникли проблемы со здоровьем и, чтобы предотвратить  расстройство желудка, вызванным тяжелой пищей во время пасхальных праздников, врачи диетологи рекомендуют готовить продукты на гриле, а для заправки для салатов выбирать овощные соусы вместо майонеза.

Для уменьшения влияния жира, необходимо овощи употреблять с любым блюдом. Важно соблюдать диеты и интервала между приемами пищи -  не менее трех часов.

Простое средство, чтобы избежать расстройства желудка от употребления вареных яиц, является употребление чая с одной столовой ложкой яблочного уксуса и меда акации, в том числе травяные чаи. Для облегчения пищеварения, рекомендуются прогулки на открытом воздухе.

В случае возникновения расстройства желудка с симптомами тошноты, боли в животе, диарея или запор, рекомендовано потребление жидкости, в частности овощные супы и травяные чаи, настойки из семян льна


 
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