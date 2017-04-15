90 процентов автобусных рейсов отменены

Те, кто хочет уехать за границу на Пасху или вернуться домой в период с 15 по 17 апреля, должны быть более внимательными к расписанию движения международного транспорта, учитывая, что 90% международных автобусных рейсов были отменены в этот период времени.

Директор государственного предприятия ,,Автобусныее вокзалы и станции” Штефан Виеру сообщил IPN, что были отменены автобусные рейсы на Яссы, Бухарест, Москву, Санкт-Петербург и Одессу. Пассажиры могут узнать дополнительную информацию об отмененных, а также о действующих рейсах путем обращения к online офису по покупке билетов. Рекомендуется приобрести билеты в оба конца.

Часть внутренних автобусных рейсов также будет отменена в первой половине дня в воскресенье. Большинство транспортных агентов направили письма в адрес Государственного предприятия ,,Автобусныее вокзалы и станции”, в которых они сообщили, что не будет больше рейсов, так как поток пассажиров незначителен.