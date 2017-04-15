В Молдове орудуют смс-мошенники, присылающие гражданам сообщения о несуществующих долгах

10 человек обратились в Налоговую инспекцию, рассказав о подозрительных смс, где говорится о несуществующих долгах. Когда люди открывали сообщение, полученное на телефон, чтобы его прочесть, с их счетов списывали деньги.

"Получил странное сообщение. Государственная Налоговая инспекция написала мне, что у меня есть большая задолженность. Тут же зашёл в интернет и нашёл номера налоговой. Сотрудники инспекции заявили, что не отправляли СМС".

Сколько именно человек пострадало от рук злоумышленников - неизвестно. Не уточняется и сумма нанесённого ущерба.

"Государственная налоговая инспекция не оповещает о задолженностях через СМС сообщения. Информацию о ваших налоговых обязательствах вы можете получить в любом офисе инспекции, туда надо прийти с паспортом", - заявила пресс-секратарь Налоговой инспекции Ольга Бачу.

"Я много сообщений получаю, даже не читаю их, сразу удаляю. Знаю, что сообщения от налоговой, это на самом деле обман".

"Меня не пугают такие сообщения, я их сразу удаляю. Мой внук получает много странных сообщений и не знает, что с ними делать. Я его учу, удали и забудь".

"Я не читаю СМС, мне постоянно приходят сообщения о пополнении счёта. Я не пополняю".

Налоговая инспекция уже сообщила в полицию о смс-мошенниках. Если их задержат, им грозит до трёх лет тюрьмы.