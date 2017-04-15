А.Шалару в интервью для «Azeri.Today» //«Мое увольнение стало своеобразным подарком Додона Москве»

Интервью Azeri.Today с государственным и политическим деятелем Республики Молдова, бывшим министром обороны РМ Анатолием Шалару.

- Анатолий Викторович, Ваша отставка с поста министра обороны Республики Молдова – это подарок нового президента Додона России или результат внутривластных разборок?

- Принимая во внимание радостную реакцию на мою отставку со стороны российского вице-премьера Дмитрия Рогозина, на момент получения информации об уходе с поста министра обороны Республики Молдова, можно сделать вывод о том, что моё увольнение явилось своеобразным подарком Игоря Додона для Российской Федерации. К сожалению, сам Игорь Додон стал бенефициаром некоторым моих бывших партийных коллег, для которых собственное тщеславие и личные интересы оказались превыше национальных интересов Республики Молдова. Именно поэтому, невзирая на факт нахождения государства в зоне повышенного конфликтного потенциала, на сегодняшний день Министерство обороны остаётся обезглавленным. А ведь с момента моей отставки прошло немало времени.

- Вы были министром обороны полтора года. Как считаете, что Вам удалось сделать за этот срок, а что Вы не успели?

- Довольно сложно оценивать успехи в этой области, так как всеобъемлющее реформирование или модернизация военного ведомства, включая его многочисленные подразделения, является сложным делом, требующим достаточного времени. Моими главными приоритетами на внутреннем плане были ориентация на реформирование национальной армии и её модернизация при поддержке Евро-Атлантических партнёров. А на внешнем плане я попытался ускорить или, скорее, форсировать сближение с НАТО и со странами Евро-Атлантической зоны. Надеюсь, что инициированные мною проекты по модернизации и адаптации к текущей обстановке в сфере безопасности, а также по сближению с Евро-Атлантическими структурами продолжаются, несмотря на ярко выраженную пророссийскую позицию президента Игоря Додона.

- Как Вы оцениваете сегодняшний военный потенциал Республики Молдова?

- Республика Молдова является довольно скромным по мировым масштабам государством, но наши непосредственные соседи, в лице Украины и Румынии, не представляют для него никакой опасности. Главным фактором угрозы территориальной целостности и суверенитета Молдовы является сепаратистский регион – Приднестровье. На данной территории, которая фактически контролируется Российской Федерацией, существует многочисленная армия, пользующаяся непосредственной поддержкой Оперативной группы российских войск, политической, дипломатической и финансовой поддержкой Российской Федерации. Несмотря на это, Национальная армия Молдовы способна противостоять возможным провокациям Приднестровья. На самом деле Республика Молдова обязана продолжить реформирование и модернизацию собственных вооружённых сил, ввиду того, что политика, проводимая руководством Российской Федерации, как доказывает реальность, является не просто непредсказуемой, но и способной вытереть ноги о любое международное соглашение и взорвать установившееся после Второй мировой войны европейское равновесие.

- Способны ли вооружённые силы РМ восстановить территориальную целостность страны?

- Моё личное мнение совпадает с официальной позицией руководства Республики Молдова, заключающейся в том, что решение вопроса по восстановлению территориальной целостности страны должно быть осуществлено с помощью дипломатических переговоров. Мы высказываемся категорически против запугиваний, либо применения каких бы то ни было силовых вариантов. Именно поэтому роль Национальной армии в данном вопросе сведена к нулю.

- Учитывая тот факт, что президент РМ Игорь Додон считается лояльно настроенным по отношению к России, можно ли говорить о том, что курс на сближение с НАТО, проводившийся вами, будет свёрнут на ближайшие годы?

- К счастью, Игорь Додон в качестве главы государства не располагает ни полномочиями, ни рычагами, способными повлиять на внешнеполитический вектор Республики Молдова. Ярким примером доказательства этого служит открытие в Кишинёве офиса по связям с НАТО, которое состоится в июне этого года. Несмотря на неистовое сопротивление этому событию, усилия действующего президента оказались тщетными. Я уверен, что сближение Республики Молдова с Евро-Атлантическими структурами продолжится.

Источник: Azeri.Today