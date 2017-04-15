Приднестровье в панике. РМ и Украина планируют установить совместный контроль на 13 пунктах пропуска

Таможенные службы Молдовы и Украины планируют организовать совместный контроль вдоль приднестровского участка границы. Речь идет о 13 автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска. Такие планы вынесло на публичные консультации правительство РМ.

Согласно информации monitor.fisc.md, пункты меж­го­судар­ствен­ного зна­че­ния:

1. Хрушка-Вели­кая Кош­ница (авто­мо­биль­ный);

2. Бро­штены-Тим­ково (авто­мо­биль­ный);

3. Вэр­эн­кэу-Ста­ни­славка (авто­мо­биль­ный);

4. Коло­сово-Иоси­повка (авто­мо­биль­ный);

5. Мэл­эе­шты-Вели­ко­поль­ское (авто­мо­биль­ный);

6. Ближ­ний Хутор-Сла­вя­но­сербка (авто­мо­биль­ный);

7. Неза­вер­тай­ловка-Гра­динцы (авто­мо­биль­ный);

8. Валя Тур­ку­луй-Алек­се­евка (авто­мо­биль­ный).

Меж­ду­на­род­ные пункты про­пуска:

1. Пер­во­майск-Кучур­ганы (авто­мо­биль­ный);

2. Новые Гояны-Пла­то­ново (авто­мо­биль­ный);

3. Ново­са­виц­кая-Кучур­ган (желез­но­до­рож­ный);

4. Кол­басна-Сло­бодка (желез­но­до­рож­ный);

5. Хри­сто­вая-Болган (авто­мо­биль­ный).

Установление контроля на приднестровской границе будет проходить поэтапно. Сна­чала будут осу­ществ­ляться экс­порт­ные и тран­зит­ные опе­ра­ции. Осталь­ные тамо­жен­ные режимы (импорт, актив­ная пере­ра­ботка, тамо­жен­ный склад и др.) будут при­ме­няться после того, как будет изу­чен объем работы и интен­сив­но­сти каж­дого пункта про­пуска в отдель­но­сти.

Первый этап охватит только международные пункты пропуска, — он запланирован на сентябрь-октябрь 2017 г. После этого к проекту будут подключены остальные пункты пропуска, межгосударственные.

Согласно проекту постановления молдавского Правительства, для работы совместных таможенных пунктов на молдавско-украинской границе необходимо около 53,5 млн леев, а также уве­ли­че­ние общей чис­лен­но­сти сотруд­ни­ков мол­дав­ской тамо­жен­ной службы с 1520 до 1761 чело­века.