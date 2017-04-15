Приднестровье в панике. РМ и Украина планируют установить совместный контроль на 13 пунктах пропуска

|
...
|
Политика
Таможенные службы Молдовы и Украины планируют организовать совместный контроль вдоль приднестровского участка границы. Речь идет о 13 автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска. Такие планы вынесло на публичные консультации правительство РМ.
Согласно информации monitor.fisc.md, пункты межгосударственного значения:
1. Хрушка-Великая Кошница (автомобильный);
2. Броштены-Тимково (автомобильный);
3. Вэрэнкэу-Станиславка (автомобильный);
4. Колосово-Иосиповка (автомобильный);
5. Мэлэешты-Великопольское (автомобильный);
6. Ближний Хутор-Славяносербка (автомобильный);
7. Незавертайловка-Градинцы (автомобильный);
8. Валя Туркулуй-Алексеевка (автомобильный).
Международные пункты пропуска:
1. Первомайск-Кучурганы (автомобильный);
2. Новые Гояны-Платоново (автомобильный);
3. Новосавицкая-Кучурган (железнодорожный);
4. Колбасна-Слободка (железнодорожный);
5. Христовая-Болган (автомобильный).
Установление контроля на приднестровской границе будет проходить поэтапно. Сначала будут осуществляться экспортные и транзитные операции. Остальные таможенные режимы (импорт, активная переработка, таможенный склад и др.) будут применяться после того, как будет изучен объем работы и интенсивности каждого пункта пропуска в отдельности.
Первый этап охватит только международные пункты пропуска, — он запланирован на сентябрь-октябрь 2017 г. После этого к проекту будут подключены остальные пункты пропуска, межгосударственные.
Согласно проекту постановления молдавского Правительства, для работы совместных таможенных пунктов на молдавско-украинской границе необходимо около 53,5 млн леев, а также увеличение общей численности сотрудников молдавской таможенной службы с 1520 до 1761 человека.
Обсуждение новости
|