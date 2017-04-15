Канду надеется, что оппозиция поддержит законопроект об одномандатной избирательной системе

Председатель парламента Андриан Канду ответил лидеру Европейской народной группы Валерию Гилецкому, который заявил сегодня, что ЕНГ не поддержит изменение избирательной системы на одномандатную. По словам спикера, многие депутаты из этой парламентской группы могут поддержать законопроект.

«Не буду раскрывать скобки, но напомню: более 50 голосов за изменение системы. Я знаю мнение некоторых депутатов из этой группы — они поддерживают одномандатную избирательную систему. Знаю личное мнение господина Гилецкого, который против. Мы знаем, что это не общее решение группы. Мы обсудим этот вопрос внутри парламентского большинства, чтобы найти более широкую поддержку законопроекта», — сказал Канду во время дебатов по проекту о переходе на голосование по одномандатным округам.

По словам спикера, ему бы хотелось, чтобы парламентская оппозиция поддержала проект.

«Нам бы хотелось, чтобы парламентская оппозиция тоже поддержала проект. Есть все аргументы, которые позволяют убедиться, что изменение необходимо. У коллег из ПСРМ в уставе есть слова о необходимости изменения путем ввода смешанной избирательной системы. Мы все-таки придерживаемся идеи голосования по одномандатным округам и хотим предложить четкие аргументы, чтобы убедить не только коллег из социалистической оппозиции, но и коммунистической, к примеры. Мы считаем, что в изменениях есть необходимость, у нас есть нужное количество голосов, но мы не торопимся ставить законопроект на голосование, пока не закончим дебаты. Мы также не утвердим проект в финальном чтении, пока не получим заключение Конституционного суда», — сказал он.

Ранее лидер Европейской народной группы Валерий Гилецкий заявил во время дебатов по изменению избирательной системы, что ЕНГ не поддержит переход на голосование по одномандатным округам.

«Я представляю единогласную позицию. Европейская народная группа не поддержит введение одномандатной избирательной системы на парламентских выборах. Вместе с тем, мы считаем, что необходимо улучшить определенные положения Кодекса о выборах. Европейская народная группа примет активное участие в публичных дебатах по изменению избирательного законодательства и выдвинем свои предложения», — сказал он.