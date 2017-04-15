Стурза: Вся молдавская элита участвовала в краже миллиарда

Игорь Додон играет с огнем, Влад Плахотнюк является, "верховным лидером” Республики Молдова, несколько бывших и нынешних высокопоставленных чиновников могут оказаться в тюрьме за кражу миллиарда. С таким заявлением выступил бывший премьер Ион Стурза, во время телепередачи „În PROfunzime” на телеканале PRO TV Chisinau, передает IPN.

Обращаясь к президенту, Стурза сказал, что он рискует закончить в конечном итоге таким же образом, как бывший украинский президент Виктор Янукович. ,,Додон является полезным инструментом для российской пропаганды. Он играет с огнем. Даже если их менее 50 процентов, но в Республике Молдова осталась еще категория граждан, для которых определенные ценности еще кое-что значат. И эта категория очень активна. Напомним, что на президентских выборах Майя Санду, на голом месте и без ресурсов, добилась очень хорошего результата”.

Ион Стурза сказал, что несколько бывших и нынешних высокопоставленных чиновников должны оказаться в тюрьме за кражу в банковской системе. ,,Те, что находятся у власти, точно участвовали. Я думаю, что, в конце концов, мы увидим также бывших и нынешних президентов в тюрьме. Они должны отвечать. Игорь Додон был профинансирован Иланом Шором, он знал или нет, что, что эти деньги украдены? Петру Лучински, когда он согласился взять деньги на покупку акций, разве он не знал, что эти деньги украдены?”, - сказал Ион Стурза.

,,Вся молдавская элита, и не только политическая, приняла участие в банковском мошенничестве. А Шор находится под домашним арестом, упивается в своей порностудии на верхнем этаже, в то время как учителя и директора школ оказываются в тюрьме”, - сказал бизнесмен.

По словам экс-премьера, молдавское общество охвачено страхом. ,,Люди боятся говорить. Многие из них очень застрессованы. Это психологический элемент, который запустил верховный лидер Молдовы Влад Плахотнюк”, - сказал Стурза.