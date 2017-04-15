Канада может распространить санкции и в отношении олигарха Владимира Плахотнюка

Верхняя палата парламента Канады в третьем и окончательном чтении большинством голосов приняла так называемый "акт Магнитского", который позволит правительству налагать санкции на нарушителей прав человека по всему миру.

Закон вступит в силу после того, как будет поддержан и нижней палатой парламента Канады

Согласно принятому Сенатом Канады закону, правительство Канады получит возможность замораживать счета и собственность чиновников-иностранцев, которых обоснованно подозревают в нарушении прав человека, а также запрещать им въезд в Канаду.

Сенат высказался в поддержку принятия закона по результатам представленного неделей ранее отчета Комитета по иностранным делам и международному развитию нижней палаты парламента Канады представил отчет, в котором призвал депутатов принять "акт Магнитского".

Подобный закон был принят также в Эстонии и Великобритании.

Ранее уже сообщалось о причастности молдавского олигарха, гражданина Российской Федерации Владимира Плахотнюка к известным в Молдове, Румынии и Латвии преступным схемам об отмывании российских миллиардов через молдавские банки. Как известно, посредством этих схем через Молдову отмывались крупномаштабные средства из российских банков, о которых впервые заявил российский адвокат Сергей Магнитский.

Более того, Плахотнюк имел непосредственное отношение к целому ряду фирм, фигурирующих в международном расследовании после введения санкций в связи с утвержденным в США «Актом Магнитского».

«Закон Магнитского» принят в США в декабре 2012 года. Документ изначально был направлен против лиц, предположительно причастных к аресту и гибели в СИЗО «Матросская тишина» Сергея Магнитского, бывшего аудитора фонда Hermitage Capital. Позже, в декабре 2016 года, президент США Барак Обама подписал законопроект по оборонной политике и бюджету страны на 2017 год, в котором предусмотрено принятие "Глобального закона Магнитского о правах человека".

Согласно закону, президент США может вводить санкции против граждан любого иностранного государства, если доказано, что они имеют отношение к грубым нарушениям прав человека и коррупции. Санкции могут предусматривать запрет на въезд в США и заморозку активов.