Бывший премьер-министр Ион Стурза считает, по поводу покушения на Владимира Плахотнюка - там все серьезно

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По его мнению, это не инсценировка, а связано с прекращением отмывания десятков миллиардов долларов из Российской Федерации, а также с арестом и судом над рядом сомнительных личностей, таких как Вячеслав Платон, клан Цопа и Влад Филат.
Ион Стурза заявил в пятницу вечером на Pro TV, что в этом случае не может идти речь об инсценировке, потому что Плахотнюк ничего от этого не выигрывает.
«Дело в том, что мы не можем минимизировать значение этого достойного сожаления факта. Я не думаю, что Плахотнюку нужна такая реклама. Когда человек узнает, что кто-то хочет его убить, это вызывает глубокие эмоции, даже у такой сильной личности, как Владимир Плахотнюк», – отметил Стурза.
Бывший премьер-министр считает, что к этому факту нужно относиться самым серьезным образом. «Многие восприняли это несерьезно. Я думаю, что это требует серьезного отношения», – сказал Стурза.
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