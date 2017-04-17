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Граждане Молдовы едут на Украину, чтобы почувствовать себя богачами!
17.04.2017

В прошлом году 32,9% от общего числа туристов, посетивших соседнюю страну, оказались из нашей маленькой Молдовы.

Оказывается, есть еще в мире страны, где жители Молдовы с их излишне скромными зарплатами могут почувствовать себя, как минимум, состоятельными людьми! Одной из этих стран оказалась как раз Украина! Тамошнее министерство экономического развития и торговли обнародовало данные о количестве иностранных туристов, посетивших Украину. Больше всего туристов оказалось из Молдовы — они составили 32,9 процентов от общего количества, сообщает news-front.info.

Хотя, на самом деле, ларчик открывается просто. Когда у нашего гастарбайтера, работающего в России, заканчивается 90-дневный срок пребывания, его нужно либо продлевать, либо сделать въезд/выезд. Проще говоря, нужно пересечь границу. И самый оптимальный вариант — это на автобусе или поезде доехать до Украины, отметиться на КПП и развернуться в обратном направлении. Вот откуда и берутся эти волшебные цифры о росте числа туристов и просто невероятном турпотоке.

А еще, если вы помните, руководство Одесской области именно за богатых молдавских туристов планировало приличное поступление в бюджет Одесской области?! Так вот, если верить статистике, план удался. Причём, в масштабах всей Украины!

Другой вопрос, что ситуация в/на Украине такова, что молдаване сегодня в сравнении с украинцами считаются чуть ли не богачами, считает news-front.info, став альтернативой вожделенным европейцам и ненавистным русским, ещё четыре года назад вливавшим в бюджет незалежной немалые деньги.


 
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