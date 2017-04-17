«Тайная вечеря» Демпартии

Весь апрель никому не верь. Апрельское заседание политсовета молдавских демократов превратилось в настоящий праздник «новаторской» мысли.

Борьба за власть не знает перерывов

В то время как все истинные верующие укрощали свою плоть и усмиряли дух, ДПМ, организация, история которой также изобилует политическими чудесами, собралась на свою «тайную вечерю». Борьба за власть не знает перерывов, поэтому страстная неделя и ее традиции не стали препятствием для созыва национального политсовета молдавских демократов.

Встреча проходила при повышенных мерах безопасности. Участники мероприятия, а также проживающие в гостинице Сodru гости, вынуждены были проникать в здание через створ металлодетектора. Журналистов даже не пустили в холл, они ожидали результатов политсовета на улице. Если иметь в виду массовые аресты на Украине и в Молдове, в связи с подозрением по подготовке покушения на лидера ДПМ Владимира Плахотнюка, то подобная предосторожность не кажется излишней. Ведь истинный замысел пока не раскрыт, и нельзя было исключить, что коварные враги лидера молдавских демократов не остановились и могут прислать на партийную встречу под видом журналиста какого-нибудь террориста-смертника, способного проглотить специально подготовленное, сверхмощное зарядное устройство и привести его в действие с помощью желудочной кислоты или кишечных газов.

Шинель ПКРМ

Однако взрывоопасная атмосфера последних дней не смогла переломить реформаторский настрой в рядах ДПМ, и политсовет организации стал настоящим праздником новаторской мысли.

Но также и укреплением организации. Процесс формирования руководства партии, наконец, завершился. И ДПМ теперь будет иметь весьма представительную и хорошо знакомую физиономию. Знакомую по деятельности ПКРМ. Среди вице-председателей немало тех, кого ранее молдавские коммунисты делегировали на самые высокие должности. Это - Мариан Лупу, Сержиу Сырбу, Владимир Витюк, Виолетта Иванов.

Если иметь в виду бегство из ПКРМ в другие партии и особую близость Влада Плахотнюка к Владимиру Воронину в период его президентства, то справедливым будет сказать, что большая часть нынешнего молдавского политбомонда вышла из шинели ПКРМ.

Измена европейским ценностям

Но это никого не должно смущать, так как демократы намерены «кардинально реформировать политический класс», отправив на незаслуженный отдых партийные кадры старой закваски и призвав на их места людей новой формации. Именно для этого нужно ввести мажоритарную систему голосования и добиться снятия депутатского иммунитета.

В самом деле, зачем избирать депутатов по партийным спискам, когда в парламенте они наглым образом покидают свои фракции и все равно вливаются в ряды ДПМ? И, например, если по итогам выборов в нынешний парламент демократы получили 19 мест, то уже сейчас их фракция достигла 40 голов. Ведь получается, что при реальной поддержке населения в 4-6%, ДПМ управляет страной. Это ли не деградация и развращение нравов в политике?

Однако молдавские демократы заявляют, что теперь, когда их популярность особенно низка, нужно реформировать систему избрания депутатов. И для этого они даже готовы изменить европейским ценностям – лишить депутатов иммунитета и ввести (что запрещает законодательство стран ЕС и даже Конституционный суд РМ) отзыв депутатов. И что еще более удивительно - формировать высший законодательный орган так, как это было во времена СССР. Поистине для ДПМ все новое – это хорошо забытое старое.

Конечно, проницательные умы могут заподозрить демократов в намерении скупить народных избранников на корню еще до голосования, так как это и дешевле, и надежнее. Да и выборы в НС Гагаузии показали, что подобное легко достижимо. Но лидеры ДПМ данные подозрения отвергают и утверждают, что все делается только в интересах народа и по его воле. О чем, якобы, говорят около миллиона подписей людей, поддерживающих нововведения. И в принципе, такой эксперимент можно было бы провести. Но для чистоты процесса саму ДПМ все же следует распустить за ползучую узурпацию власти, а всех богатеев, политиков и чиновников, построивших себе дворцы и наживших состояния, раскулачить. Чтобы все было действительно в соответствии с народной волей.

Моральный кодекс строителя коммунизма

Однако больше всего нас убеждает в том, что ДПМ пытается за «новое» выдать хорошо забытое старое кодекс этики и неподкупности, утвержденный на политсовете.

Лидер ДПМ Влад Плахотнюк заявил, что молдавские демократы станут «первой политической партией Молдовы, которая будет руководствоваться в своей работе собственным Кодексом этики и неподкупности». Он призвал и другие политические силы последовать этому примеру.



Первыми? Увы, нет.

Даже при беглом изучении документа становится ясно, что кодекс этики и неподкупности – всего лишь бледная копия морального кодекса строителя коммунизма, принятого на ХХII съезде КПСС в 1961 г. Конечно, глубоко искушенный в вопросах коммунистической идеологии, почетный председатель ДПМ Думитру Дьяков может возразить, дескать, кодекс КПСС и кодекс ДПМ – не одно и то же. Но мы предлагаем на вещи смотреть неформально и задуматься над другими вопросами.

Пасхальный кулич в супермаркете

А именно.

1. А нельзя ли членам ДПМ быть людьми высокой этики поведения и неподкупными без кодекса? И что выше: обычная христианская мораль и десять заповедей («не убий», «не укради» и т.д.) или кодекс этики и неподкупности?

2. Не является ли принятие кодекса подтверждением того, что ранее молдавские демократы могли пренебрегать неподкупностью, нарушали принципы общечеловеческой морали, шли на сделку с совестью, вовсе не были белыми и пушистыми?

3. Кодекс предусматривает, что ДПМ будет лишать «политической поддержки своих членов, если в отношении них будут возбуждены уголовные дела по фактам коррупции, а также другие преступления, совершенные умышленно». А если дела не будут возбуждены, а представители ДПМ будут брать взятки, тогда что?

4. Нет ли конфликта интересов в том, что ДПМ одновременно стремится держать под контролем органы прокуратуры и судебные инстанции, и хочет вести борьбу с коррупцией в своих рядах? Не честнее ли и лучше для партии передать контроль над судебной системой и прокуратурой оппозиции? Чтобы все было разумно.

5. Как быть с нарушениями этики и принципов неподкупности тех членов ДПМ, которые уже допустили подобное поведение?

6. Как относиться к факту перехода ДПМ из-под контроля Думитру Дьякова к Владимиру Плахотнюку? Может ли сама партия, как утверждают многие эксперты, купленная как пасхальный кулич в супермаркете, быть образцом целостности и неподкупности?

Неприкасаемые

7. Планирует ли ДПМ ради «очищения» рядов инициировать внутреннее, собственное расследование фактов коррупции и преступной деятельности самой партийной «верхушки»? Члены этой «верхушки» были в составе правительств, отправленных в отставку именно за коррупцию. Также, как раз в то время когда вице-премьером по экономике был Андриан Канду фирма-посредник «Энергокапитал» получила мгновенную регистрацию и снабжала электроэнергией через офшоры Молдову. Есть ли в этой порочной схеме «заслуга» людей из ДПМ?

А как быть с «кражей века», не несет ли ДПМ ответственность за решения, приведшие к выводу миллиардов лей в оффшоры?

Будет ли партия расследовать обвинения в адрес самого Влада Плахотнюка, озвученные, например, бизнесменом Вячеславом Платоном, или, скажем, политиком Ренато Усатым? Ну, хотя бы для себя выяснить, что есть правда, а что - ложь? Или лидер ДПМ останется и дальше фигурой неприкасаемой, а на приводимые факты партия по-прежнему реагировать не будет?

Или есть ли среди членов ДПМ люди из списка компании Kroll – выгодополучатели «кражи века»?

Не желает ли руководство ДПМ, чтобы, наконец, заговорил Илан Шор, заявляющий, что он «не является бенефициаром ни одного доллара из украденной суммы», чтобы подследственный оргеевский примар назвал всех, кому достались народные денежки?

Опровергнет ли ДПМ библейскую истину?

8. И, наконец, хотелось бы узнать, как вписывается в так называемый кодекс этики и неподкупности банальная, прописная истина, которую разные, неглупые люди озвучивали по-своему? Например, знаток человеческих душ Оноре де Бальзак написал так: «За каждым большим состоянием кроется преступление». Писатели-юмористы И. Ильф и Е. Петров сформулировали чуть-чуть иначе: «Все крупные современные состояния нажиты бесчестным путем». Или, если учесть время пасхальных праздников, воспользуемся выражением из Нового Завета: «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в царствие небесное».

ДПМ – партия богатых людей. После принятия кодекса этики и неподкупности толстосумы-бизнесмены будут из партии исключены - или же политсовет молдавских демократов собирается опровергнуть библейскую истину?

Сергей ТКАЧ