В Нацбанке Молдовы рассказали, что ждет лей после пасхальных праздников

Официальный курс молдавского лея к доллару, установленный Национальным банком Молдовы на вторник, 18 апреля, составляет 19,3 лея, отыграв 2 бана, а у евро – 5 банов, установившись на отметке в 20,5 лея.

На праздничные выходные, в том числе в понедельик доллар стоит 19,32 лея, евро – 20,55 лея, российский рубль – 0,34 лея, румынский лей – 4,55 лея, а украинская гривна – 0,71 лея.

Скачки лея по отношению к своим наиболее крепким собратьям продолжаются. На 1 января этого года пара «американец» стоил 19,98 лея, а «европеец» — 20,88 лея. Если метания к доллару у нацвалюты были не такими выраженными, то по отношению к евро скачки оказались более ощутимыми. Январь лей завершил на отметке в 20,03 к доллару и в 21,36 к евро.

На старте 2016 года американская валюта располагалась на отметке в 19,65 лея, а европейская — 21,47 лея. На начало 2015 года американский доллар стоил 15,61 лея, а евро — 18,99 лея. Рекордный курс был зафиксирован 18 февраля 2015 года: доллар — 20,99 лея, а евро — 24,01 лея.

Во вторник, 18 апреля, официальный курс валют, установленный Нацбанком, составляет: 0,34 лея за рубль, 0,71 лея за украинскую гривну и 4,53 лея за румынский лей.