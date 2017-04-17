С введением в действие молдавско-украинских постов на границе Приднестровья многое изменится

По решению молдавского правительства в октябре 2017 года начнут вводиться в действие совместные пункты пропуска. Таможенные службы Молдовы и Украины планируют организовать совместный контроль вдоль границы ПМР.

Речь идет о 13 автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска.

Жителям Приднестровья необходимо к данному моменту привести в порядок свои документы, следует озаботиться получением вида на жительство в Молдавии тем, кто не имеет молдавского паспорта. На первых порах данное требование не является обязательным, однако в дальнейшем нарушители могут подвергаться административным санкциям.

В сложной ситуации оказываются те приднестровцы, кто постоянно прописался в России с целью получения российской пенсии, при этом проживает в ПМР на основании временной регистрации. Для молдавских органов эти граждане будут являться нарушителями, не выполняющими правило 90 дней проживания из 180. Известно, что в России действует теперь аналогичный порядок для граждан Молдавии - они могут находиться в РФ лишь 3 месяца из 6. Затем им следует выехать, и заехать обратно можно лишь через 3 месяца.

Пункты по пересечению границы, которые будут совместно вводиться Украиной и Молдовой, делятся на две категории.

Пункты межгосударственного значения:

1. Грушка-Великая Кошница (автомобильный);

2. Броштены-Тимково (автомобильный);

3. Вэрэнкэу-Станиславка (автомобильный);

4. Колосово-Иосиповка (автомобильный);

5. Малаешты-Великопольское (автомобильный);

6. Ближний Хутор-Славяносербка (автомобильный);

7. Незавертайловка-Градинцы (автомобильный);

8. Валя Туркулуй-Алексеевка (автомобильный);

Международные пункты пропуска:

1. Первомайск-Кучурганы (автомобильный);

2. Новые Гояны-Платоново (автомобильный);

3. Новосавицкая-Кучурган (железнодорожный);

4. Колбасна-Слободка (железнодорожный);

5. Хрустовая-Болган (автомобильный).

В сентябре-октябре заработают международные пункты пропуска. Со временем будут введены в действие и остальные пункты.