82-летняя слабовидящая женщина утверждает, что молдавская телеведущая лишила ее жилья (Видео)

По словам Анастасии Лукашевич, она решила оставить жилье телеведущей Анжеле Гаврилюк, если та будет за ней ухаживать

Анастасия Лукашевич, которая работала верстальщиком на общественном телевидении, говорит, что в 2004 году потеряла зрение. Одинокая, она решила, что поедет в дом престарелых. Однако, ее соседка Анжела Гаврилюк и ее супруг Вячеслав Балан убедили ее остаться, пообещав, что будут о ней заботиться.

По словам пожилой женщины, у нее с Гаврилюк было соглашение, что она оставит ей жилье при условии, что она будет о ней заботиться, а после ее смерти ее 1-комнатная квартира площадью 20 кв. метров останется Гаврилюк.

- Сначала все было хорошо, пока она меня не обманула и я не подписала документ, который передавал ей в собственность мое жилье. Я не видела, что подписывала. После этого она начала надо мной издеваться. Я проиграла суд, в инстанции мне даже не давали говорить. Говорили только Гаврилюк и Балан, - сказала женщина.

В свою очередь, Анжела Гаврилюк утверждает, что всегда соблюдала обязательства по контракту.

- Мы подписали контракт аренды, в котором госпожа Анастасия передавала мне жилье при условии, что я содержу ее. Согласно положениям контракта, я платила за коммунальные услуги Лукашевич, 6000 леев. Кроме того, каждый месяц я ей давала по сто леев. Я хотела за ней ухаживать, а она не хотела. Она вышла замуж за одного старика, которому нужен вид на жительство. Если я соглашусь, тогда не знаю, что случится с бабушкой. Я хочу ее защитить, - говорит Гаврилюк.

- Как она может говорить, что я ее обманула? Никто ее из дома не выгоняет. Пойду к ней, посмотрю, что происходит, надеюсь она мне откроет, - добавила ведущая.

Отметим, что с ноября 2011 года, супруги Анжела Гаврилюк и Вячеслав Балан больше не соседи Лукашевич. Они купили дом на улице Асаки, а 1-комнатную квартиру сдали в аренду.