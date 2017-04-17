Новые молдавские деньги: бесполезная безопасность

Молдавскими леями нового образца можно оплатить не все услуги – когда такие деньги бесполезны? Новые банкноты образца 2015 года постепенно вводят в обращение в Молдове. И если купюры номиналом 1 и 100 леев появились довольно давно – еще в прошлом году, то весной 2017-го в обращение пустили уже 200-леевые банкноты.

Последняя, по формату и сюжетному оформлению, аналогична банкноте образца 2013 года.

Как подчеркивают в Национальном банке Молдовы, "при рассмотрении новой купюры внешний контур изображения солнца на аверсе банкноты и полумесяца на реверсе должны совпадать, а также должны совпадать круг солнца с кругом, в который вписан полумесяц. Буква „V” на аверсе банкноты и изображение Колонны Трaяна и Колонны Бесконечности на реверсе при совмещении должны образовывать силуэт буквы "M" (Moldova)". Кроме того, в числе защитных элементов — водяной знак, состоящий из двух элементов, металлизированная защитная нить с текстом "BNM", микротекст, рельефная печать, цифра "200" отпечатана тиснением, на банкноте есть совмещающиеся элементы, а также прямоугольник, люминесцирующий в ультрафиолетовом свете зеленым цветом.

Как видно, при создании новых банкнот авторы серьезно постарались, чтобы обезопасить деньги от подделок. Но при всем существующем уровне защиты, эти деньги могут быть совершенно бесполезны населению. Как выяснил корреспондент Sputnik, 200-леевые купюры образца 2015 года в настоящее время невозможно использовать в расположенных в стране платежных терминалах и банкоматах, обладающих функцией "CASH IN". "На данный момент терминалы не принимают новые купюры, но в скором времени данная проблема решится", — сообщили корреспонденту Sputnik в службе технической поддержки "проблемного" терминала.

В ближайшее время обещают решить вопрос и с банкоматами, которые также не распознают новые деньги.

А пока же пополнить банковский счет новыми деньгами самостоятельно не получится, придется делать это, обратившись в филиал финучреждения. Также сейчас невозможно через терминал оплатить новыми банкнотами коммунальные услуги, интернет, пополнить счет мобильного, заплатить штрафы и госпошлины, оплатить банковские услуги, купить авиабилеты, пополнить счета электронных денег и любые другие услуги, включенные в программу обслуживания платежных терминалов. Остается ждать, когда данный вопрос решат, но с учетом того, что с момента появления новых купюр прошло больше года, скорым решение проблемы не представляется. Пока же желающим воспользоваться платежным терминалом придется искать старые банкноты.