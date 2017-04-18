В Киеве задержаны «черные трансплантологи», среди жертв - граждане Молдовы

Сотрудники Службы безопасности Украины и полицейские задержали в Киеве членов международной группировки, промышлявшей торговлей человеческими внутренними органами. Свою деятельность преступники маскировали под оказание услуг в сфере оздоровительного туризма.

В настоящее время поймано шесть членов банды "черных трансплантологов". Им грозит от восьми до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает официальный сайт СБУ.

"Правоохранители установили, что злоумышленники из Украины и нескольких других стран подыскивали малообеспеченных граждан и предлагали им продать почку", - говорится в пресс-релизе. Для прикрытия нелегального бизнеса преступники "создали коммерческую структуру, которая якобы предоставляла услуги лечебного туризма".

После получения согласия от жертв преступники отправляли их за границу для проведения операций. Ежемесячно подозреваемые организовывали по четыре-пять таких "туров" для украинцев.

Донорам "черные трансплантологи" платили от 13 до 15 тысяч долларов, а сами при этом получали от 80 тысяч до 100 тысяч долларов от покупателя органа.

Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 149 УК Украины ("Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека, совершенные организованной группой").

Несколько лет назад большой общественный резонанс вызвало возбужденное в Киеве дело "черных трансплантологов", по которому проходили врачи Национального института хирургии и трансплантологии имени Шалимова.

По информации МВД, столичные врачи входили в состав преступной группировки из 12 человек, участники которой на протяжении длительного времени занимались торговлей людьми, которых переправляли с Украины в Азербайджан для изъятия у них внутренних органов. Главарем банды был гражданин Израиля без медицинского образования.

По данным следователей, из 25 незаконных операций 15 врачи института сделали в Азербайджане, остальные - в Эквадоре и Косово. Две операции были сделаны непосредственно в Институте имени Шалимова. За изъятую почку злоумышленники платили потерпевшим по 10 тысяч долларов, а продавали орган уже за 100 тысяч долларов.

Как ранее сообщалось, среди потерпевших были не только граждане Украины, но также граждане России, Молдавии, Белоруссии и Узбекистана. Обычно донорами становились люди из малообеспеченных семей. При этом наибольшим спросом пользовались доноры-женщины в возрасте от 18 до 25 лет, обладающие хорошим здоровьем.

Банда действовала около трех лет. А ежегодный оборот средств в подпольном бизнесе на органах ориентировочно составлял около 18 миллионов долларов в год. При этом чистая прибыль организаторов достигала 15 миллионов долларов.

При проведении обыска у одного из хирургов обнаружили 200 тысяч долларов наличными, а на депозите у него было еще около 300 тысяч долларов. И это без учета шикарных автомобилей и загородных домов медика.

Во время следствия врачи находились под стражей. Всего хирург Владислав Закордонец и анестезиологи Петр Зайченко и Ярослав Романов провели в СИЗО год и девять месяцев.

В октябре 2011 года прокуратура Киева завершила расследование и направила материалы дела в суд. А в июле 2012 года Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения трем врачам Института имени Шалимова с ареста на денежный залог по ходатайству подсудимых. При этом подследственные выплатили от 76 тысяч до 152 тысяч гривен.

В 2013 году уголовное дело и вовсе закрыли с формулировкой "за истечением сроков давности".